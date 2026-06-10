Julia Mengolini fue sobreseída en la causa que le inició Javier Milei por injurias

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy a la periodista Julia Mengolini en la causa por injurias que Javier Milei promovió contra ella por haber dicho que estaba enamorado de su hermana y haber hablado de “incesto”.

El caso se cerró por prescripción, porque pasaron más de dos años desde los dichos de Mengolini hasta la denuncia de Milei.

Es la segunda vez que Casanello firma el sobreseimiento de Mengolini en esta causa. La primera vez, el juez advirtió que no correspondía perseguir penalmente a la periodista por dichos vinculados a “asuntos de interés público”, citó antecedentes de la Corte y tratados internacionales, y sostuvo que estaba en juego la libertad de expresión.

“He dado suficientes razones para explicar por qué la conducta de la periodista Julia Mengolini no puede ser objeto de persecución penal. Tal criterio, empero, fue rechazado por las instancias revisoras”, relató hoy Casanello.

La Cámara Federal, con la firma del camarista Pablo Bertuzzi, fue quien revocó el primer sobreseimiento firmado por el juez. A juicio de Bertuzzi, las manifestaciones de Mengolini “tuvieron como único propósito catalogar como incestuoso el vínculo entre el candidato a presidente y su hermana” y son expresiones que “distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.

Ese fallo de la Cámara en favor del planteo de Milei fue firmado solo por Bertuzzi porque la regla es que los jueces de la Cámara Federal “actúan de manera unipersonal” en determinados casos excepcionales; entre ellos, cuando se trata de delitos “de acción privada”, como el de injurias. Bertuzzi llegó a la Cámara por traslado y esta mañana el Consejo de la Magistratura lo incluyó dentro de una de las dos ternas que recibirá Milei para nombrar camaristas en ese tribunal.

Tras aquel fallo de la Cámara Federal -y previo paso por la Casación sin éxito- la defensa de Mengolini planteó que el caso estaba prescripto. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, consideró que la periodista tenía razón y hoy Casanello dictó su sentencia en el mismo sentido.

El juez advirtió que los delitos que tienen por pena una multa prescriben a los dos años del hecho y relató que en este caso, los dichos de Mengolini fueron el 3 de mayo de 2023 y la querella se presentó el 1° de julio de 2025.

El argumento de Milei

El abogado de Milei, Francisco Oneto, había argumentado que Mengolini volvió a injuriar al Presidente tiempo después porque volvió a referirse al tema, pero para Casanello lo que hizo la periodista fue “una respuesta” a Milei. El juez dijo en su fallo de hoy: “Con tono evidentemente aclaratorio, [Mengolini] dijo: “Corrección, Presidente: dije que vivía con sus perros (no que dormía con sus perros). Y que estaba ‘enamorado’ de su hermana’, no que se acostara con ella”.

Para Casanello, estas nuevas declaraciones de Mengolini son “inocuas” y “mal pueden ser consideradas como la continuación de un discurso injuriante”.

La frase de Mengolini

El 3 de mayo de 2023, cuando Milei era candidato a presidente, Mengolini dijo, en el programa “Duro de domar”, del canal C5N, que Milei “es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”. Afirmó que “todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana” y que había anunciado que iba a ser “la primera dama” si él llegaba a la presidencia. “Y esto no está bien -dijo Mengolini-. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto”.

Milei no promovió su querella en ese momento, sino después de que Mengolini anunciara que iba a presentar una acción penal contra él por “incitación al odio y a la violencia colectiva” y por “amenazas coactivas”. Ella denunció que estaba siendo objeto de hostigamiento y amenazas en las redes y que los mensajes de odio eran reproducidos y amplificados por el Presidente.

El abogado de Milei tiene ahora la posibilidad de apelar el sobreseimiento y volver a llevar el caso ante la Cámara Federal.