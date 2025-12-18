La Cámara Federal falló contra la periodista Julia Mengolini en una querella que le promovió Javier Milei

La Cámara Federal porteña reabrió hoy una causa por injurias que Javier Milei promovió contra la periodista Julia Mengolini, que había dicho que el Presidente estaba enamorado de su hermana y había hablado de “incesto”.

Con la firma de Pablo Bertuzzi, la Cámara revocó el sobreseimiento de Mengolini dictado por el juez de primera instancia Sebastián Casanello, que hace dos meses entendió que las manifestaciones cuestionadas “estuvieron vinculadas a asuntos de interés público” y que debía prevalecer la libertad de expresión.

Hoy, Bertuzzi sostuvo lo contrario. Recordó que Mengolini había aludido a un supuesto incesto y dijo: “Fácil es advertir que tales manifestaciones distan de formar parte de asuntos de interés público relativos a la función presidencial”.

Bertuzzi sostuvo: “No se discute lo valiosos que resultan los debates de este tipo, en los cuales se propone un amplio escrutinio de las aptitudes de los candidatos desde distintas facetas, pero no puede admitirse que sobre la base de esa premisa se ingrese en un ámbito de suma intimidad –aquel vinculado con la sexualidad/ genitalidad de las relaciones privadas del sujeto de que se trate- so pretexto de incentivar la discusión colectiva en pos del fortalecimiento del sistema democrático”.

El fallo de la Cámara

La frase de Mengolini

El 3 de mayo de 2023, cuando Milei era candidato a Presidente, Mengolini dijo, en el programa “Duro de domar”, del canal C5N, que Milei “es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”. Afirmó que “todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana” y que había anunciado que iba a ser “la primera dama” si él llegaba a la presidencia. “Y esto no está bien -dijo Mengolini-. Cuando vos vas al CBC y estudias en el CBC Antropología, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto”.

Mengolini dijo esto hace dos años y medio, pero Milei promovió su querella contra la periodista el 1° de julio de este año, después de que Mengolini anunciara que iba a presentar una acción penal contra él por “incitación al odio y a la violencia colectiva” y por “amenazas coactivas”. Ella denunció que estaba siendo objeto de hostigamiento y amenazas en las redes y que los mensajes de odio eran reproducidos y amplificados por el Presidente.

Karina Milei, hoy secretaria general de la Presidencia, era por entonces una armadora central de la candidatura de su hermano.

El fallo de Casanello

Mengolini podría presentar ahora un recurso para que la Cámara Federal de Casación revierta este fallo de Bertuzzi. Si no lo consigue, deberá afrontar un juicio en el juzgado de Casanello. El pronóstico, en ese caso, no sería bueno para ella porque la Cámara ya dijo que no se trata, a su juicio, de un asunto vinculado al “interés público”, cuestión determinante para resolver este caso.

El artículo 110 del Código Penal, que reprime las injurias, sanciona con multa 1500 a 20.000 pesos a quien “intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada”, pero específica: “En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

El fallo de la Cámara fue firmado solo por Bertuzzi porque la regla es que los jueces de la Cámara Federal “actúan de manera unipersonal” en determinados casos excepcionales; entre ellos, cuando se trata de delitos “de acción privada” (que solo son perseguidos si hay impulso de la presunta víctima), como el delito de injurias.