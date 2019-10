View this post on Instagram

Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron con tanta fuerza, amor y respeto, especialmente estas últimas semanas. En cada rincón del país hay argentinos que van a seguir defendiendo los valores en los que creemos y eso habla de futuro y esperanza. Sigamos más juntos que nunca. GRACIAS!