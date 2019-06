Julio Cobos en LN+ 09:30

El senador y exvicepresidente Julio Cobos opinó sobre la decisión de Mauricio Macri de elegir al peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente y dijo que el radicalismo fue consultado informalmente sobre la posibilidad. También se mostró contento con la decisión y sugirió que, de ganar en octubre, el Jefe de Gabinete debería ser de la UCR.

"La UCR estaba pidiendo la ampliación de nuestro espacio político y había cierta resistencia del gobierno. Fueron consultadas al radicalismo las figuras de Juan Manuel Urtubey y de Pichetto. Teníamos una variedad de ofertas. Quizás Ernesto Sanz reunía todas las características, pero él no quería ocupar ese lugar. Hablamos el domingo a última hora y me dijo que no quería saber nada de ocupar ese lugar. Lo vi muy convencido. Incluso Macri le había ofrecido dos veces un ministerio", dijo en una entrevista en La Repregunta por LN+.

Según el exvicepresidente durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, Macri habló con el presidente del radicalismo antes de hacer el anuncio: "Alfredo Cornejo me dijo que fue consultado y no creo que le desagrade la idea. Lo que sí hablamos es sobre ¿qué es lo que viene detrás de Pichetto? No sé en qué condiciones se negoció con el radicalismo esta decisión. Sí sé que se enteraron hace poco tiempo. No sé si ayer u hoy, pero fue después de las elecciones provinciales de ayer. Me consultaron, muy informalmente. Eso me dijo Cornejo".

Julio Cobos mira la TV en el estudio de LA NACION durante la presentación de Pichetto en el Senado Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Ante la consulta de la no integración de un radical en la fórmula presidencial, dijo: "El enojo era porque estaba muy cerrado el espacio. No solo para ganar la elección, sino para gobernar el país. Hay que ver si es un acuerdo personal o un acuerdo más institucional con el justicialismo".

Sobre si es posible que Pichetto votara en contra de una iniciativa del Gobierno, como él lo hizo en el 2008 con la resolución 125 impulsada por Cristina Kirchner, dijo: "No. Lo mío fue una situación muy particular en un tema específico. Nadie puede negar que es un intelectual. Una cosa es ir por separado, apoyando, y otra cosa es ensamblar un gobierno. Lo que decía el radicalismo, queremos ser una coalición de gobierno, no un acuerdo político".

"Me preocupa que se definan nombres antes que un plan de gobierno. El camino lógico es generar las alianzas y dentro de ese marco plantear un plan electoral y luego las figuras. En Argentina estamos acostumbrados a dar sorpresas", dijo ante la consulta sobre el plan de gobierno que plantearán desde la coalición.

Julio Cobos en el programa La Repregunta Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

"Yo bregaba por un hombre o una mujer de nuestro partido. No nos cae mal la figura de Pichetto. Sus discursos son atrapantes. Siempre aportó a la gobernabilidad. No hace falta tener un vicepresidente sumiso y obsecuente. Acá hace falta sentido común en las decisiones", reconoció Cobos.

Para cerrar, dijo: "Esto tendremos que digerirlo por la magnitud del anuncio. Al PRO nunca le gustó el tema de las primarias. Estaba reservado para Martín Lousteau ocupar el lugar de candidatos a senadores. No tengo nada contra Marcos Peña, pero podría pensar en un Jefe de Gabinete radical".