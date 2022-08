Julio De Vido atacó a Juan Grabois por una entrevista que tiene más de tres años: “Chorro de los pobres”

El exministro de Planificación de Cristina Kirchner, Julio de Vido, atacó hoy al dirigente social Juan Grabois por una entrevista que ofreció a Crónica TV hace más de tres años. De Vido subió a su cuenta de Twitter una captura de la pantalla en el canal de noticias donde un dato revela que la nota no es de ahora: la temperatura, de 24 grados a las 18 horas. En el zócalo de la entrevista a Grabois se puede leer: “Cristina tiene que volver sin los chorros”.

Algunos usuarios en las redes habían replicado la captura sin aclarar de cuándo era la nota. Se ve que el exministro la tomó como actual. Y le respondió con dureza. “Chorro de los pobres”, escribió el exministro. “Andá a confesarle tus pecados al Papa Francisco”, disparó.

Sin embargo, la entrevista que molestó a De Vido tuvo lugar en abril de 2019, cuando Cristina Kirchner no era todavía candidata a vicepresidenta y Grabois reclamaba que se postulara a la presidencia. “Gana con comodidad”, vaticinaba en ese momento y cuando le preguntaban por la corrupción, explicaba: “Nosotros tenemos una consigna: Cristina tiene que volver sin los chorros y sin los hipócritas. Reconocemos que hubo situaciones graves de corrupción en el gobierno de Cristina. También en el de Macri. No es verdad que esa sea la característica principal del kirchnerismo. En todos los gobiernos hubo corrupción”, decía.

Daba otro vaticinio al no descartar una alianza con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, hoy ministro de Economía.

Más de tres años después, De Vido se hizo eco de esa captura y le respondió. Es cierto que el rencor viene de esos años. En una entrevista que Grabois había dado a Página 12 calificaba a De Vido como lo peor que le pasó a la Argentina. Hoy, tanto De Vido como Cristina enfrentan una acusación con pena de cárcel en la Causa Vialidad.

Grabois estuvo ayer en Recoleta defendiendo a Kirchner. Hoy, el exministro salió a la carga contra el dirigente social. “El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante”, comenzó De Vido, que incluso se refirió a la vinculación entre el dirigente social y el Papa Francisco. “Andá a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, basura”, le escribió De Vido a Grabois, sin etiquetarlo.

— Julio De Vido (@JulioDeVido) August 28, 2022

Viejos rencores entre De Vido y Grabois

En tanto, otro episodio de fuerte cruce entre estos dos personajes políticos se había dado a mitad de 2020, cuando De Vido apoyó una nota de las Madres de Plaza de Mayo en la que cuestionaban al presidente Alberto Fernández por una convocatoria que había hecho a grandes empresarios.

En ese entonces, Grabois salió duramente contra De Vido después de las críticas que el exfuncionario había dejado trascender. “No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, [Mauricio] Macri llegó a Presidente”, lo acusó el referente social.

Pero todo no quedó ahí. Tras eso, De Vido tildó a Grabois de haber tenido vínculos con la ministra de Desarrollo macrista, Carolina Stanley. “Saliste basura, no sé cómo te da la cara a vos. Contá los negocios que hacías con la Stanley para cagar a la gente. A mí Macri me metió preso y a vos te garpaba, cagador”, le puso De Vido en ese entonces.

A pesar de eso, Grabois no se quedó callado y lo retrucó. “Mentís. A mí Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes. Vos le viniste como anillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías. En vez de delirar con heroísmos imaginarios y llorar de víctima, deberías pedir perdón a la sociedad”, completó en su momento el referente social, quien hasta ahora no hizo ninguna referencia a los tuiteado por De Vido este domingo pasado el mediodía.

¿Cristina candidata?

Tras haber acompañado a la militancia kirchnerista en apoyo de la vicepresidenta, Grabois consideró que el Frente de Todos debería impulsar a una persona joven para las elecciones presidenciales del próximo año, y rechazó así la idea de acompañar a Cristina Kirchner como potencial candidata.

“No sé si es lo mejor [la candidatura de Cristina Kirchner]”, dijo el dirigente social, en diálogo con Noticias Argentinas (NA). “A mí me gustaría una persona joven, que tenga desde luego el apoyo y todo lo bueno que tiene Cristina, y también que exprese nuevas realidades que hay”, expresó.