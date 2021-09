Juntos por el Cambio busca retener el voto joven en la ciudad de Buenos Aires

Con un lenguaje relajado y con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, los candidatos oficialistas a legisladores porteños compartieron hoy sus propuestas en un acto con jóvenes militantes. No fue casualidad: todos los partidos están preocupados por el voto juvenil y se esfuerzan por conquistarlo en medio de la apatía que caracteriza esta elección. “Si tienen ganas de garchar o no, no nos importa, lo que queremos es seguir laburando por una Ciudad en donde cada uno pueda ser lo que quiera ser”, dijo Emmanuel Ferrario, el candidato que encabeza la lista haciendo referencia a los dichos de Victoria Tolosa Paz.

Las propuestas están focalizados en el trabajo. Fuentes de la campaña de Juntos Podemos Más afirmaron que “la incertidumbre sobre el futuro” es la principal preocupación de los jóvenes, quienes en la Ciudad representan un 19% del padrón. Según consignaron, el 50% de los desocupados tiene menos de 29 años .

Una de las iniciativas es la exención por un año del impuesto de Ingresos Brutos para los sub-29. En la misma línea, la semana pasada Vidal había presentado una propuesta para que los jóvenes no paguen el monotributo por ese plazo. Sumado a esto, quieren impulsar una ley para fomentar el primer trabajo, con un 50% de descuento en impuestos al trabajo para las empresas que contraten jóvenes y la mitad de un salario mínimo vital y móvil por cada uno de los contratados y además buscan -también mediante la exención de impuestos- reconvertir los planes en trabajo.

A cargo de la “estrategia joven” están la jefa de asesores del gobierno de la Ciudad Julia Pomares y el secretario de Transporte y Obras Públicas Juanjo Méndez, jefe de campaña de Emmanuel Ferrario. Desde el equipo señalaron que se nutren a través de la “escucha permanente” en diferentes encuentros y de los jóvenes que forman parte del gobierno. Hace dos semana, lanzaron el gabinete joven, “un gabinete paralelo que le va a poner perspectiva joven a las políticas que implemente el gobierno”, explicaron las fuentes consultadas por LA NACION.

Emmanuel Ferrario

Ferrario, de 36 años, es la apuesta de Juntos por el Cambio para atraer el voto joven en la Ciudad. Fue el propio Larreta quien le propuso en su oficina ser candidato pero en la reunión también estaba Vidal. El funcionario se define como un “larretista-vidalista”, empezó hace siete años trabajando en el tablero de control en la Ciudad y tras haber pasado por varios puestos, llegó a ser vicejefe de gabinete durante la gestión de Vidal en la Provincia. “Representa la diversidad y amplitud de nuestro espacio”, dijo una fuente de la coalición.

Tanto Vidal como Larreta reivindicaron la lista está encabezada por la juventud. “Tenemos jóvenes para representar jóvenes, son quienes mejor los pueden representar y entender”, dijo la precandidata a diputada nacional por la Ciudad, quien además apuntó contra el oficialismo: “Esta lista no les va a nombrar ningún músico famoso para que nos voten, no les va a decir que con nosotros van a tener mejor o más sexo”. La candidata se refería a las declaraciones de Tolosa Paz y a las de Cristina Fernández, quien nombró en un acto al trapero L-gante.

Ferrario junto a Vidal quien en el acto afirmó: "No los vamos a subestimar, esta lista los va a respetar".

“Un placer ver tanta juventud, energía, buena onda que nos empujó a la transformación que venimos llevando adelante hace tantos años”, dijo Larreta y luego agregó: “Le pido a los jóvenes que nos ayuden a llevar esta energía transformadora a todo el país”. Durante el acto, los candidatos de la lista Juntos Podemos Más Inés Parry, Hernán Reyes y María Sol Méndez respondieron preguntas de los militantes, en su mayoría adolescentes, a quienes Vidal definió como “los Messi de la Argentina”.

En estas semanas, los precandidatos se mostraron en varios actividades con el segmento juvenil. “Hubo muchos trabajos con jóvenes a nivel nacional y también de relacionamiento uno a uno a lo largo de estas semanas con las recorridas inteligentes” , afirmaron a este diario fuentes de la campaña.

Ayer, Vidal estuvo en un encuentro junto a Ferrario y otros candidatos en el que charlaron con jóvenes sobre como conseguir su primer trabajo y armar un currículum. “Armar un CV para insertarse en el mundo laboral parece fácil pero no lo es. Además de la falta de oportunidades, en muchas ocasiones los jóvenes no tienen las herramientas básicas para pasar al mundo adulto. Y el 50% de los desocupados del país tienen menos de 29 años”, dijo la exgobernadora a través de su Twitter.

Desde el Congreso vamos a impulsar proyectos para acompañar a los jóvenes en este camino: reconversión de planes en trabajo, incentivos para que las empresas los contraten y monotributo gratis por un año para quienes se inicien en trabajos independientes. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 31, 2021

La semana pasada Ferrario se mostró con el expresidente Mauricio Macri y con su secretario privado Darío Nieto, quien se postula como precandidato a legislador porteño, en un almuerzo con “jóvenes que se quieren ir a vivir afuera porque sienten que la Argentina no va para ningún lado”.

Con @mauriciomacri y @DaroNieto estuvimos almorzando con jóvenes que se quieren ir a vivir afuera porque sienten que la Argentina no va para ningún lado. Los escuchamos y conversamos sobre el potencial que tenemos como sociedad y de las oportunidades que puede darles la Ciudad. pic.twitter.com/e5Zyjd4oiN — Emmanuel Ferrario 🏳️‍🌈 (@emmaferrario) August 27, 2021