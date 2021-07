Juntos por el Cambio: la crítica de Luis Naidenoff por la “oportunidad desperdiciada”

El senador Luis Naidenoff analizó el escenario electoral con miras a los comicios de medio término y, en línea con eso, evaluó la realidad de Juntos por el Cambio: “Nosotros tuvimos una oportunidad y la desperdiciamos, nos faltó política”.

Tal como explicó al conversar con LN+, lo que “se juega” en las urnas es el propósito de “frenar la idea de redoblar la apuesta e ir por más, desde lo institucional”. Y sentenció: “Todo se sintetiza en el populismo”.

En ese sentido, el legislador de Formosa citó a Felipe González, el exprimer ministro de España, y lanzó: “El populismo es ese modelo político que, para los problemas complejos, encuentra una salida fácil responsabilizando de todos los males a los terceros”.

Naidenoff contrastó esta definición con la realidad nacional. “En la Argentina, la idea del facilismo económico es crónica. El orden de la macroeconomía y del equilibrio fiscal no enamora y no encanta, pero el país no tiene destino sin eso”. De todos modos, advirtió que “hay sectores del peronismo que pueden garantizar esta mirada”, en pos de la previsibilidad y la modernización del Estado.

Entonces, el senador nacional se refirió a la experiencia del gobierno liderado por Mauricio Macri: “Nosotros tuvimos una oportunidad con Cambiemos de apostar a un gran acuerdo político. La desperdiciamos porque nos faltó política y existió acompañamiento para un acuerdo político sustentable”, evaluó. Y añadió: “El problema de la inflación es crónico‚ pero si no hay un acuerdo político estable es imposible sentar en una mesa a todos los sectores”.

En este contexto, Naidenoff sostuvo que “el PRO está pasando por una crisis de reformulación de liderazgo”, aunque resaltó que se trata de un proceso “racional y natural” tras la derrota en las elecciones presidenciales y en las de la provincia de Buenos Aires.

Pese a esto, resaltó que “hay activos”, y nombró entonces a Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta. “Mauricio Macri es el activo que tiene que tratar de hilvanar las piezas para los nuevos emergentes”, aclaró. “Hay un gran aprendizaje con el Frente de Todos: cuando aplicás las viejas recetas a la actualidad es la crónica de un final anunciado, y eso es lo que nos pasa. Mismos nombres y mismas recetas; así está el país. No tenemos que caer nosotros en esta idea”.

LA NACION