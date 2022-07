Juntos por el Cambio rechazó la advertencia de Alberto Fernández al campo: “No grite, gobierne”

El efusivo discurso del presidente Alberto Fernández en el que cuestionó a los productores del campo que no liquidan su cosecha por la brecha cambiaria “cuando el país los necesita”, generó la inmediata reacción de referentes de Juntos por el Cambio, quienes le reclamaron al Gobierno que exhiba un plan para frenar la disparada del dólar.

Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, fue uno de los primeros dirigentes de la oposición que salieron a rechazar los dichos de Fernández quien, en medio de la creciente incertidumbre por la profundización de la crisis económica, aseguró que no le van a “torcer el brazo” y que le pondrá “el pecho” a los problemas de la economía, al encabezar un acto en la Casa Rosada. En ese marco, Fernández apuntó contra el campo: “Guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”, sostuvo.

Para Negri, el mensaje del Presidente “sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad”. “¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%”, afirmó.

El jefe de bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, advirtió que la Casa Rosada no tiene ni rumbo ni plan. “Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros cinco meses del año gracias al campo. Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio”, sostuvo.

Gerardo Milman (Pro) también reclamó una reacción del Ejecutivo frente a la creciente tensión económica. “Tengo la percepción de que el Gobierno mucho no estaría trabajando ante la magnitud de la crisis. Y lo poco que hacen, lo hacen solo los fines de semana”, opinó.

Juan Manuel López, jefe de bloque de la CC en Diputados Alejandro Guyot

Por su parte, el presidente de la bancada de la CC en la Cámara baja, Juan Manuel López, le pidió a Fernández que “gobierne y no grite”. “No se entiende por qué el Presidente está tan efusivo. No se entiende de quién habla. El campo argentino quiere certidumbre, como cualquier otro argentino” , señaló López, una de las espadas legislativas de la fuerza de Elisa Carrió.

En esa línea, la diputada nacional Paula Oliveto (Juntos por el Cambio) remarcó que “la plata del campo es de los productores que la trabajaron”. “En vez de gritarles, culparlos y generar violencia, el Gobierno tiene que brindarles confianza. No hay que buscar enemigos sino dar soluciones. Después del discurso de Alberto creció la incertidumbre. Nafta al fuego”, subrayó Oliveto.

¿Sabe cuál es el problema, Presidente @alferdez? Para Ud. el esfuerzo siempre lo tiene que hacer el otro. El primer cepo que Ud. debe remover es el suyo, el cepo político que le puso @CFKArgentina y en el que Ud. se encerró. Está destruyendo todo. Deje de retar y gobierne. — WW (@WolffWaldo) July 22, 2022

Desde Evolución Radical también le pidieron al Presidente un programa: “la crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos: o el gobierno muestra unidad (Cristina Kirchner y Alberto Fernández con Silvina Batakis) anunciando un plan concreto, o se van”, lanzó Martín Tetaz, alfil del espacio de Martín Lousteau.

Lo primero qué hay que entender es que $345 es el dólar más caro desde 1989 y solo refleja la desconfianza por la crisis política que nadie tiene claro cómo se va a resolver. No hay razones económicas para un tipo de cambio real tan alto; o baja el nominal o vuela la inflación. — Martin Tetaz (@martintetaz) July 22, 2022

Para el economista, el salto del dólar blue “solo refleja la desconfianza por la crisis política” . “No hay razones económicas para un tipo de cambio real tan alto; o baja el nominal o vuela la inflación”, alertó.

En medio de la crisis, habló Alberto Fernández: "Le voy a poner el pecho a los desafíos"

El economista liberal José Luis Espert también salió al cruce de las críticas de Fernández al campo. “La soja y los dólares que representa, son de los productores que la sembraron y cosecharon laburando de sol a sol durante meses”, indicó el diputado nacional de Avanza Libertad. Y añadió: “No es del Estado ni del Banco Central ni de la sociedad. Los chacareros tienen el derecho de no vender nada si lo quieren. Presidente ridículo”.

Cuando la crisis política, económica y social escala a los extremos actuales, la única salida posible es adelantar las elecciones. Las expectativas sólo se regeneran legitimando liderazgos que se hagan cargo de la conducción del país. pic.twitter.com/LnDi0RgaQA — Miguel Ángel Toma (@TomaMiguelAngel) July 22, 2022

“No sirven los parches”

Más temprano, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había apuntado contra la Casa Rosada por la “improvisación” en el manejo de la crisis. Desde Catamarca, adonde viajó para participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2022 y reunirse con referentes locales de Juntos por el Cambio, Larreta le pidió al Gobierno un plan para frenar la disparada del dólar y la escalada inflacionaria.

“Para atraer inversiones primero hay que dar previsibilidad y tener reglas de juego que se mantengan en el tiempo. Hay que generar confianza. Nadie va a invertir si no sabes qué va a pasar en la Argentina de esta tarde. No hay soluciones mágicas ”, afirmó.

En plena agudización de la crisis, el Gobierno anunció ayer un tipo de cambio diferencial –más elevado– para turistas extranjeros, una “mejora” en el acceso a los dólares para importaciones “estratégicas” y un nuevo cepo –referido a la tenencia de títulos Cedear– para las empresas que acceden al mercado oficial de cambios. Sin embargo, el paquete de medidas no logró calmar a los mercados.

Horacio Rodríguez Larreta viajó a Catamarca

En ese marco, Larreta advirtió que “no sirven los parches” ante la aceleración de la crisis. “Ayer estábamos todos pendientes a ver qué decía el gobierno para que el dólar no suba hoy a la mañana antes de que abran los mercados. No se puede vivir así”, sostuvo.