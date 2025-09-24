Juró Peter Lamelas como embajador de EE.UU ante la Argentina tras el fuerte espaldarazo de Trump a Milei

NUEVA YORK (De nuestro corresponsal).- Tras el fuerte envión político y económico del gobierno de Estados Unidos al presidente Javier Milei, expresado con contundencia por Donald Trump y Scott Bessent en Nueva York, la administración republicana de Washington ofreció este miércoles otro gesto de sintonía con Buenos Aires: juró Peter Lamelas como nuevo embajador en la Argentina.

Así lo informó la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, luego de que Lamelas prestara el juramento de rigor en las oficinas del Departamento de Estado en Washington.

“Peter Lamelas prestó juramento como próximo embajador de EE.UU. en Argentina. ¡Esperamos darle la bienvenida pronto a Buenos Aires”, sostuvo la Embajada, que además abogó por “fortalecer aún más los lazos entre nuestros países”.

Peter Lamelas prestó juramento como próximo Embajador de EE.UU. en Argentina. 🇺🇸🇦🇷 ¡Esperamos darle la bienvenida pronto a Buenos Aires mientras se prepara para representar a @POTUS y fortalecer aún más los lazos entre nuestros países!



— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) September 24, 2025

El 18 de septiembre pasado y tras una votación afirmativa de una resolución en bloque que incluía decenas de nominaciones, el Senado norteamericano aprobó la nominación de Lamelas, el elegido por Trump para ser embajador norteamericano en la Argentina.

En julio pasado, la exposición de Lamelas -médico y empresario de 66 años que es un feroz crítico de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua- en una comisión del Senado había generado un fuerte revuelo en la Argentina.

En aquella presentación, habló de la injerencia de China en las provincias argentinas y sobre la condena a prisión de la expresidenta Cristina Kirchner dijo que buscaría asegurar que “reciba la justicia que bien merece”.