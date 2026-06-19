Manuel Adorni, sobre Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial: “Serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”

Lo comunicó el jefe de Gabinete a través de su cuenta de X tras una reunión con Javier Milei en Olivos; según pudo saber LA NACION, la idea de la designación fue del Presidente
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El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, anunció a través de su cuenta de X que la Casa Rosada tendrá un nuevo vocero presidencial. Se trata de Adrián Ravier, quien hasta ahora se desempeñaba como diputado nacional por la provincia de La Pampa, de La Libertad Avanza (LLA).
La noticia llegó en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno. La designación se conoció después de una reunión entre Adorni y el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, la decisión de nombrar al pampeano en el cargo fue una idea del Presidente.
Qué dice el comunicado
A través de una publicación en su perfil en X, Adorni comunicó: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.
Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.— Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026
Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.
Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.
Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.
Fin.@AdrianRavier @JMilei
Instantes después, el mensaje fue replicado por Milei en su cuenta de la misma red social. “MAGA”, sumó el mandatario, en referencia a “Make Argentina Great Again”, inspirado en el lema de campaña de su par de Estados Unidos, Donald Trump: “Make America Great Again”.
MAGA. https://t.co/nwvfpSzS3g— Javier Milei (@JMilei) June 19, 2026
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