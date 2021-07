Justicia, educación y vacunatorio vip, las otras demandas que se sumaron al reclamo del campo

SAN NICOLAS.-Montada sobre el alazán Gateado, Patricia Bullrich acaparó toda la atención en la protesta del campo en San Nicolas. Junto a medio centenar de gauchos de Güemes, y arriba de un caballo de una familia de Pergamino, la exministra de Seguridad hizo una fuerte puesta en escena en un escenario donde estaban ausentes las primeras figuras de Juntos por el Cambio. “ Muchos no se animan a montar un caballo ”, ironizó Bullrich, mientras manifestantes se acercaban a tomarse fotos junto a la dirigente de Cambiemos y Gateado, que no estaba tan sereno como la exdiputada, que admitió que desde chica aprendió a montar a caballo. “Estoy acá festejando el 9 de julio para levantar al campo, a la producción y a la patria. Es totalmente injusto lo que el gobierno vuelve a hacer con el campo y los ciudadanos deben resistir”, aseguró Bullrich.

La irrupción de la referente de Juntos por el Cambio dejó por un momento de lado a los dirigentes autoconvocados que fueron los gestores de la multitudinaria protesta al costado de la autopista Buenos Aires-Rosario. La convocatoria desbordó las consignas sectoriales, como mostraban los carteles que reclamaban justicia, educación y expresaban quejas por los vacunados VIP. Las personas que hablaron en el escenario, en su mayoría, no pertenecían al agro, sino que eran “damnificados” de distintos sectores, como jubilados, maestros, empresarios de turismo afectados por la crisis económica que agudizó la cuarentena.

Nerina Infante, una madre de un alumno, afirmó entre aplausos que “los niños fueron abandonados” durante un año y medio. La maestra Alicia Valentici coincidió con este planteo al señalar que “es hora de que se piense en la educación”.

Protesta del campo en San Nicolás Rodrigo Néspolo

El empresario de turismo Marcelo Méndez aseguró que nunca vivió que durante tanto tiempo “se avasallen las libertades de trabajar y de viajar. Esa libertad que se avasalla para algunos la tuvo Ginés González García para retornar al país”. El nombre del exministro de Salud desató abucheos y silbidos.

El productor Juan Carlos Sabattini, de Juncal, el sur de Santa Fe, coincidió con ese planteo. “Si no hay trabajo no hay nada. Todos tenemos que poder trabajar con cierta seguridad. Yo compré vacas para invernada y no sé qué hacer igual que este empresario”.

En medio del precalentamiento de la campaña electoral, la oposición, centrada en Juntos por el Cambio, encontró en la jornada de protesta que convocaron sectores “autoconvocados” en San Nicolás una vidriera para tratar de reproducir en medio aún de la pandemia el tono épico que logró unificar en las calles este sector político, el 9 de julio pasado, con las protestas que estallaron en el norte de Santa Fe tras el intento fallido del gobierno de expropiar Vicentín.

Desde un drone, así se ve la marcha del campo en San Nicolás

El fenómeno del banderazo se transformó el año pasado, en medio de la cuarentena más cerrada, en la primera cuña que logró imponer Juntos por el Cambio para disputar por primera vez la calle al peronismo. De la mano del campo las protestas contra el gobierno volvieron a mostrar poder de convocatoria.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project