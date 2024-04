Lemoine fustigó a Bregman en medio del debate por la Ley de Bases y hubo cruces a los gritos

Escuchar

Poco antes del cierre del debate en comisión de la Ley de Bases, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine aprovechó su intervención para fustigar a la legisladora del Frente de Izquierda (FIT-U) Myriam Bregman, asegurando que la llamó “bruta” por fuera del micrófono. “La izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, no pasan del 2% [de votos]”, lanzo la libertaria.

“Después de escuchar a los diputados de la izquierda, reafirmo que definitivamente odian a los ricos”, fue por esta afirmación de Lemoine que Bregman gritó: “¡Sí!”

“Lo dicen y se alegran, tratan a los ricos como si fuesen delincuentes y como si el empresario no fuera trabajador. La izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, no pasan del 2%”, continuó Lemoine con su discurso en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado José Luis Espert.

En esa misma línea, la libertaria siguió con su alocución. “No paran de reiterar un reclamo por la educación pública basado en cuestiones políticas porque el Presidente jamás dijo que se iba a cerrar la universidad, ya se pagó el doble de lo que se pagó en 2023. Dejen de mentir, están los números”, sostuvo en relación a la marcha universitaria del martes, en la que se reclamó por un mayor presupuesto.

“Quieren seguir manteniendo el status quo. Les gusta porque son minoría y no tienen otro lugar donde chillar y decirlo. No les importa la gente. A la izquierda no le importa porque no representan a los trabajadores, simplemente odian a los ricos y no entiendo cómo desde un lugar de odio se puede construir. La izquierda no va a cambiar la idea y eso lo sé. Pero ustedes son el 2%”, agregó Lemoine.

Tras ello, Bregman comenzó a gritarle en el medio del recinto a la legisladora de LLA y ella se defendió: “Bregman me está diciendo bruta y lo tengo que decir porque no sale en Diputados TV”.

“Trabajo desde los 14 años y tengo aportes desde los 19. Tengo la misma cuenta laboral desde 1999. Mi CUIL no está virgen como el de otros diputados”, siguió, para luego cerrar con una denuncia al diputado del FIT Nicolás del Caño: “Le pido a la diputada Bregman que sea más respetuosa, igual que al diputado [Del Caño], que me dijo ‘loca de mierda’ en un ascensor. Les gustan tanto los pobres que los quieren multiplicar al igual que el kirchnerismo”.

LA NACION