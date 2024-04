Preocupación de ADEPA por la denuncia de un exgobernador condenado por corrupción contra un periodista

Escuchar

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su “honda preocupación” por la denuncia formulada por Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, con el patrocinio del abogado Fernando Burlando, contra el periodista Daniel Enz, que publicó revelaciones sobre corrupción en la gestión del exmandatario provincial.

La Asociación advierte que la denuncia “le atribuye al periodista Daniel Enz la comisión de delitos federales por haber publicado información proveniente de fuentes oficiales del poder judicial de la Provincia de Entre Ríos”.

“Urribarri, un ex funcionario público de la mayor importancia a nivel nacional y provincial fue condenado a ocho años de prisión por la justicia de Entre Ríos -agrega el comunicado-. La responsabilidad que se le atribuye al periodista es haber dado a conocer los hechos que determinaron su condena, es decir, ejercer su función como periodista de investigación”. Y concluye: “Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a éste , por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada”.

Enz es periodista de investigación desde hace 34 años . En todo este tiempo publicó revelaciones que pusieron en jaque a narcotraficantes, policías y políticos; entre ellos, a Urribarri, condenado por corrupción, que ahora, en un intento por eludir la cárcel, lo denunció a él.

“La denuncia es increíble”, dijo Enz, que la interpretó como una “última movida” estratégica del exgobernador , sobre quien pesa una condena a ocho años de prisión. “Urribarri y [Fernando] Burlando, su abogado, están muy preocupados porque está muy cerca de confirmarse la sentencia que lo llevaría a purgar cárcel”, dijo Enz a LA NACION.

“Me acusan de una persecución. Hace 34 años que hacemos periodismo en Análisis, hemos hecho muchas denuncias que terminaron en condena” , relató Enz. Y detalló: “En total fueron más de 500 denuncias periodísticas sobre temas diferentes y en más de 10% de los casos se abrieron causas penales. Siempre hicimos solo periodismo. Nada más”. Enz dirige Análisis Digital, que fue el primer sitio web periodístico de Entre Ríos. Entre esas denuncias están las que motivaron la apertura de la causa penal por la que Urribarri fue condenado.

Urribarri y su abogado se presentaron en los tribunales federales porteños. Acusaron a Enz de haber participado de una supuesta persecución judicial junto con jueces de distintas instancias, fiscales y la intendenta de Paraná, Rosario Romero. El exgobernador pidió incluso que la Justicia accediera al listado de las “llamadas entrantes y salientes” de Enz, así como de los demás denunciados.

“Esta medida me parece un absurdo y una violación al secreto profesional, pero tampoco me preocupa mucho. No tengo las relaciones que ellos dicen. Yo no tengo vínculo con ningún fiscal ni juez, no conozco sus casas, no voy a la Casa de Gobierno desde 1990, tampoco voy a Tribunales, mantengo distancia”, relató el periodista.

Enz es autor de 17 libros de periodismo de investigación y fue distinguido por su trabajo en el país y el extranjero. Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel, pena que fue confirmada el año pasado por la Cámara de Casación de Entre Ríos, que también ratificó su inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos . Ahora, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia acaba de rechazarle a Urribarri el planteo para ir a la Corte Nacional y al exgobernador no le quedan más instancias recursivas. Puede apelar nuevamente ante la corte provincial, pero con pocas chances de que su estrategia funcione.

La estrategia de Burlando consiste en cuestionar la actuación de la justicia provincial para, de este modo, evitar la detención de su cliente. Según el abogado, “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados [en alusión a quienes impulsaron las investigaciones en su contra]”.

Este martes, Burlando anunció en una conferencia de prensa que había presentado un escrito en los tribunales federales porteños dando cuenta de una supuesta “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador. La denuncia quedó radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que según informó Burlando, ya le tomó declaración a Urribarri.

“Yo no puedo decir que Urribarri tenga un odio personal hacia mí ni nada de eso. Creo que es una última movida para evitar el pronto envío a la cárcel ”, dijo Enz, que relató que en Análisis investigan a Urribarri desde mediados de los 90. “Ya entonces manejaba dinero público en forma irregular. Las causas se iniciaron a partir de Análisis, pero yo no manejo la Justicia. No se qué pasa después de nuestras publicaciones”.

El caso por el que Urribarri está condenado reunió cuatro casos de delitos de corrupción por pagos indebidos a allegados a Urribarri y familiares directos.

