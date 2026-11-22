A medida que avanza el final del año parlamentario se achica la ventana de tiempo que ilusiona al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para convertirse en candidato a Procurador General de la Nación. Lo mismo sucede con los jueces Ariel Lijo y Mariano Borinsky, que aspiran a postularse para la Corte Suprema de Justicia.

Los tres mantienen intactas sus aspiraciones y han trabajado los últimos meses para seguir liderando la lista corta de postulantes, dijeron a LA NACION allegados al ministro y los magistrados.

Pero en el seno del Gobierno dicen que Javier Milei no quiere complicaciones políticas en el fin del año parlamentario y que sus objetivos en el Congreso son la reforma política con el fin de las PASO y el presupuesto, además de media docena de proyectos de ley que interesan al Gobierno y tienen media sanción.

Llevar la postulación de Mahiques, Lijo y Borinsky significaría entrar en una negociación política más complicada con gobernadores y aliados para conseguir los votos que necesitan en primer lugar para sacar las leyes prioritarias, dijeron fuentes del Gobierno.

Ariel Lijo Ricardo Pristupluk

No obstante, los candidatos no pierden las esperanzas. Unos apuestan a que podrían ingresar sus postulaciones en la previa de las sesiones extraordinarias, para ser tratadas en diciembre. Un escenario que en el Congreso consideran imposible, porque no están puestas ahí las energías del Gobierno, dijo una alta fuente de la Cámara de Diputados.

Mahiques llegó al cargo hace ocho meses con el apoyo de Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, y conserva esos favores. Consolidó su propio poder con la designación de 231 jueces que propuso al Senado y recibieron acuerdo.

Mariano Borinsky Nicolás Suárez

Además, hizo todo para sacarle de encima a Milei los problemas judiciales. En voz baja operó para que terminaran en la nada la causa $LIBRA, por ahora archivada, y la causa contra Manuel Adorni por el incremento de su patrimonio.

Mahiques llamó a sus viejos amigos, excolegas de Comodoro Py: ya acomodó las cosas, describen en el oficialismo. Milei lo sabe, pero entiende que “no está el gap político” para enviar los pliegos ahora. Pero en el Gobierno se preguntan si no es un buen momento para enviar su pliego al Senado y ponen como ejemplo justamente la causa $LIBRA.

El fiscal Eduardo Taiano impulsó el archivo del caso contra Javier y Karina Milei al sostener que no hay delito. El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo archivó. Pero otro fiscal, el de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió reasumir la acción penal y reimpulsar el caso.

En el Gobierno hablan de inacción del procurador interino Eduardo Casal. En la Procuración, en cambio, hablan de independencia del Ministerio Público, pues nunca Casal le dijo a un fiscal lo que debía hacer o dejar de hacer.

El procurador interino Eduardo Casal Soledad Aznarez - LA NACION

La ley del Ministerio Público es clara: los procuradores no pueden dar instrucciones particulares a los fiscales en cada causa. Sería violar su independencia. No obstante, quienes quieren a Mahiques en la Procuración creen que el ministro hubiera conseguido frenar la intervención de Rodríguez.

Nadie piensa en una solución por decreto para cubrir la Procuración y la Corte, que ya fracasó, sino en una discusión parlamentaria ortodoxa con negociaciones para lograr los dos tercos de los votos del Senado.

Ariel Lijo, a pesar de que no llegó con los votos en el Senado cuando quiso revalidar su designación por decreto en 2025, conserva el favor de gobernadores de todo pelaje que lo apoyan.

Los impulsa una rara mezcla de confianza y temor de que puedan quedar atrapados por algún entuerto judicial, según confió un mandatario. “Nadie quiere terminar preso”, le dijo a sus allegados.

Lijo cultiva esos vínculos en el mundo político y en el mundo judicial, donde sigue siendo un referente de Comodoro Py 2002, un escenario donde van quedando menos caciques entre los jueces de primera instancia.

El juez Ariel Lijo en la audiencia pública del Senado, en 2024 Marcos Brindicci

“Los gobernadores le dicen que sí a Ariel, que lo apoyan, porque no lo quieren desairar, pero se dan vuelta y piden en el gobierno que no fuercen ahora el asunto, que no es el momento”, dijo una alta fuente del oficialismo en el Congreso a LA NACION.

Mariano Borinsky cumplió con todos los rituales que se deben cumplir para aspirar a la Corte. Trabajó en la redacción de un nuevo Código Penal que presentó Javier Milei y apareció en todas las fotos de los actos del nuevo Código Procesal Penal. Desfiló por reuniones con Karina Milei y los Menem, chatea con Javier Milei, que le dispensa una particular consideración, y mantuvo encuentros a solas con Santiago Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich. Estos dos últimos son los encargados de reunir los votos ante la eventualidad de que se produzcan las postulaciones.

Borinsky cree que no tendrá problemas en juntar los dos tercios de los votos del Senado. Siempre está la posibilidad de ampliar la oferta o cambiarla; intercambiar los nombres de Borinsky o Lijo por los de alguna mujer sería una manera de evitar críticas.

Siempre están en la lista las postulaciones de Mariana Catalano, de la Cámara Federal de Santa; de Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Karina Perilli, jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 en Comodoro Py.

Los tres jueces de la Corte y el ministro Mahiques

El tiempo apremia porque 2027 es año electoral, inadecuado para una negociación política por la Corte y la Procuración; por eso, los operadores del Gobierno creen que el asunto debería tratarse ahora o en 2028, con la eventual reelección de Javier Milei.

“Si hay una necesidad política y, suponiendo que no es segura la reelección, esta es la oportunidad para colocar a dos jueces de la Corte y un Procurador, pues no está escrito que Milei siga más allá de 2027″, se entusiasma uno de los impulsores de los pliegos.

Pero en el Gobierno no lo ven así. Milei prefiere no complicarse y trabajar sobre sus objetivos prioritarios: la reforma política, la de la carta orgánica del Banco Central, el presupuesto y el resto de las leyes pendientes en el Congreso.