Karina Milei abrió una nueva cuenta en redes, cambió su foto de perfil y en la Casa Rosada trabajan en una estrategia para potenciar su imagen

Karina Milei entra en otra faceta. La secretaria general, que durante tres años se mantuvo sin hablar e impuso su poder operando puertas adentro, intenta ahora orbitar más en la superficie.

No es casual que, tras incursionar en los discursos, esta semana se haya abierto una cuenta oficial de la Secretaría General de la Presidencia, ni que haya cambiado la foto de su cuenta personal por una de su rostro sonriente; tampoco los mensajes que publicó en sus cuentas renovadas.

En la Casa Rosada trabajan para intentar forjar la imagen pública de Karina Milei, que hasta ahora fue más una construcción hecha por los comentarios de terceros. En las encuestas de satisfacción con los funcionarios nacionales, Karina Milei aparece última.

La idea, según dicen por los pasillos de la Casa Rosada, es que Karina Milei alcance un perfil “cuidado”, que pueda sumar puntos a su hermano, el presidente Javier Milei, y no restar. Se trata de algo clave ante el intento de reelegir en 2027.

Karina Milei con el canciller Quirno en la despedida del papa León XIV de la Argentina JUAN MABROMATA - AFP

“La gente casi no la conoce, nunca se trabajó en su imagen pública. La idea es fortalecer al Gobierno. Y que ella tenga una imagen pública cuidada es bueno, para así contribuir también al Presidente”, refirieron a LA NACION fuentes al tanto de los movimientos de la mesa chica de Balcarce 50.

Esto, además, busca posicionar a la secretaria general en el arranque de la campaña. El Presidente ya dijo que es su hermana la última voz en materia de estrategia electoral, pero hay resistencia en otras vertientes oficialistas. Ante las suspicacias de que estas labores sobre su perfil puedan deberse a que ella quiera competir por un cargo electivo el año próximo, algo que le daría fueros incluso si su hermano pierde la Presidencia, en el entorno de la secretaria general de momento lo niegan.

“No tiene que ver con una candidatura. Karina puede complementar al Presidente contando cuestiones de gestión. Y para eso tiene que tener una mejor imagen pública”, aseguraron fuentes del Gobierno.

Los hermanos Milei

Karina Milei hizo poca difusión de sus actividades, más allá de su poder -siempre en ascenso- en la gestión diaria. Por ella pasa todo, menos la parte económica y de desregulación, que maneja su hermano; y menos los ravioles sensibles que conserva el estratega Santiago Caputo.

Muy a cuentagotas, las acciones de la secretaria general se difundían en la cuenta institucional de la Casa Rosada. Finalmente, alguien en el Gobierno se dio cuenta de que eso, de mínima, “quedaba raro”, en un perfil que los distintos gobiernos utilizaron para difundir efemérides y posteos no vinculados a lo partidario. “La Casa Rosada es mucho más que la secretaria general”, reflexionaron.

Entonces, se activó este nuevo método. Karina Milei usará su histórica cuenta personal (@KarinaMileiOk), que maneja ella misma (asesorada), para difundir posicionamientos partidarios y cuestiones más personales. “La cuenta personal la maneja ella, igual que su hermano. Con Javier son celosos de que alguien lo haga”, refieren voces al tanto.

La foto que colocó Karina Milei en ese perfil el miércoles ya causó una batería de comentarios en redes sociales, con usuarios opositores que la acusaron de distorsionar su retrato. Según pudo saber LA NACION, fue ella misma quien eligió esa fotografía; la misma que tiene en WhatsApp.

En tanto, en la cuenta oficial de la Secretaría General (@SecGralNacion), que se abrió el jueves, se volcará lo vinculado al día a día de Karina Milei en el Gobierno, como funcionaria. “Abrimos este nuevo espacio para acercarte a la vida de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mostrarte lo que no siempre se ve y compartir las historias de quienes forman parte de ella. ¡Seguinos en nuestras cuentas oficiales y acompañanos a conocer la Presidencia de la Nación desde adentro!“, arengaron desde ese perfil, en el primer posteo.

🇦🇷 LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA LLEGA A LAS REDES SOCIALES



La Presidencia de la Nación tiene una historia que se construye todos los días, con un trabajo muchas veces silencioso en donde no están las cámaras.



Pero detrás de cada actividad oficial, cada encuentro y… pic.twitter.com/xh40n72lvM — Secretaría General de la Presidencia de la Nación (@SecGralNacion) November 12, 2026

De acuerdo a lo que logró averiguar este medio, la flamante cuenta es manejada por el equipo que comanda el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Asumido tras la salida de Manuel Adorni y de Javier Lanari (su entonces número dos), Fernández -de larga experiencia en la comunicación política- oficia como un puntal de Karina Milei en todo lo vinculado al relato.

Esto no implicará que la secretaria general cambie su intensidad y tuitee todo el tiempo. Creen los suyos que así perdería efecto su palabra. “La idea es que, no todos los días, pero cada tanto, haya mensajes referidos a acontecimientos importantes en los que ella realiza acciones de gobierno”, indicaron. Tanto en su cuenta personal como en la de gestión, por ejemplo, se publicó sobre la recepción del Papa en la Argentina, tema que ella coordinó.

Es también Fernández, junto a su equipo, quien prepara a la hermana presidencial para mejorar su oratoria. En base a información de fuentes al tanto, Karina Milei no entrena su performance todas las semanas, pero sí trabaja minuciosamente junto a Fernández intervenciones puntuales.

“Karina viene contando más cosas, con algunas apariciones en medios, algún que otro discurso; las redes son parte de ese trabajo general”, expusieron fuentes del oficialismo.