Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Lo único que le faltaba al país eran reglas claras”, dijo el Presidente ante empresas
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Senado fijó fecha para debatir la suspensión de las PASO, en medio de la tensión con Bullrich
Después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamara este jueves avanzar con el proyecto para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), se confirmó que la iniciativa será tratada el próximo martes en comisiones del Senado.
El planteo de Menem y la posterior reacción del oficialismo en la Cámara alta dejó entrever un intento por marcarle la cancha a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, donde la iniciativa se encuentra trabada desde abril.
León XIV caminó en la Argentina sobre las huellas del papa Francisco
En cada escala de su visita a la Argentina, León XIV caminó sobre las huellas de su antecesor Francisco, al punto que al despedirse dijo en las redes sociales que la Argentina “tiene dos papas”, uno nacido aquí y otro por adopción.
A pesar de que la Iglesia argentina había anticipado que la visita de León XIV era la del heredero de Pedro y no la del sucesor de Bergoglio, acaso para despojar de significados políticos al viaje, el Papa corporizó las ideas de Jorge Bergoglio en materia social, económica y ecológica, poniendo en el centro su legado.
Milei habló tras el dato de inflación y dijo que buscará llevar la apertura de la economía al 90%
El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que el país actualmente tiene un coeficiente de apertura del 30% y que buscará “llevarlo al 90%”, en su primer mensaje tras la publicación del dato de inflación de octubre del 2,2%.
“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”, detalló Milei.
Karina Milei y Santilli se reunieron con Valdés en Corrientes por las PASO y la emergencia de El Niño
El Gobierno nacional reflotó las gestiones políticas para suspender o eliminar las PASO el año próximo. En ese tren llegaron este jueves Karina Milei y Diego Santilli a Corrientes, donde los recibió el gobernador radical Juan Pablo Valdés.
Oficialmente, el gobernador correntino mostró a la secretaria de la Presidencia y al jefe de Gabinete el Comando Operativo de Emergencias (COE) dentro del Parque Tecnológico, donde se concentra información especializada de los fenómenos climáticos que impactan en la región.
Un nuevo escenario para la vieja política
¿Qué quedará de lo que alumbró, señaló, cuestionó y repuso León XIV con todo lo que hizo, dijo y de las formas en que lo hizo y lo dijo durante cuatro días apaciblemente frenéticos (o frenéticamente apacibles)?
Es la gran pregunta que atraviesa a (casi) todos los argentinos, pero que, muy especialmente, desvela a los dirigentes políticos oficialistas y opositores con más sensibilidad. Que los hay, aunque no se destaquen mucho.
Sin Martín Menem, el oficialismo retoma las negociaciones en Diputados por la ley Malvinas y evalúa nuevos cambios
El Gobierno busca reactivar su agenda legislativa en la Cámara de Diputados, pero todavía no consigue cerrar los acuerdos necesarios. Este jueves reunió a los jefes de bloque aliados para definir una hoja de ruta que permita avanzar la próxima semana con la denominada ley Malvinas, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo.
La negociación se desarrolló en ausencia del titular de la Cámara, Martín Menem, y terminó sin definiciones sobre los cambios que reclama la oposición.