Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Lo único que le faltaba al país eran reglas claras”, dijo el Presidente ante empresas

Después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamara este jueves avanzar con el proyecto para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), se confirmó que la iniciativa será tratada el próximo martes en comisiones del Senado.

El planteo de Menem y la posterior reacción del oficialismo en la Cámara alta dejó entrever un intento por marcarle la cancha a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, donde la iniciativa se encuentra trabada desde abril.