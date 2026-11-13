El desempleo se convirtió en la principal preocupación de los argentinos, según una encuestadora

El desempleo se convirtió en la principal preocupación de los argentinos por primera vez en 2026, según el último informe de Atlas Intel/Bloomberg, uno de los estudios de opinión pública más seguidos por el mercado.

La problemática se ubicó en 50,2%, 6,2 puntos más que en septiembre. A lo largo del año, y hasta este mes, la preocupación por la desocupación osciló entre un piso de 34,6% (enero) y un techo de 46,5% (julio).

Listado de principales problemas para los argentinos: encabeza el desempleo, con 50,2% Atlas Intel

De acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el desempleo se ubicó en 7,9% en el segundo trimestre de 2026; significó una suba respecto del 7,8% del período de tres meses previos y del 7,6% de igual trimestre de 2025.

Además, en agosto el sector privado cumplió 15 meses consecutivos de caída de puestos de trabajo formales, según advirtió Luis Campos, abogado y referente del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en base a datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Solo en agosto hubo 7600 asalariados privados registrados menos que en julio.

2. En el sector privado van 15 meses consecutivos de caída de los asalariados formales. Esta fase de destrucción empezó en junio de 2025 y ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024. Contra agosto de 2023 se perdieron 309.882 puestos de trabajo pic.twitter.com/NppQz3MzgE — Luis Campos (@luiscampos76) November 12, 2026

Durante el encuentro con “el mundo del trabajo” que encabezó el lunes en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el papa León XIV planteó que el desempleo es “un auténtico drama en la vida de quien lo padece”. En su discurso inicial en el Palacio Libertad, también aludió a “quienes buscan trabajo”.

La última vez que la desocupación había ocupado el primer lugar como principal problema para los argentinos en los informes de Atlas Intel fue en junio de 2025, con 44,4%. Desde entonces y hasta hoy, se posicionó siempre como la segunda preocupación de la opinión pública, cada mes detrás de la corrupción.

Esta vez, los datos que la consultora recogió entre el 5 y el 11 de noviembre muestran a la corrupción en el segundo puesto, con 40,2%, 10 puntos menos que el desempleo. Además, la corrupción cayó 10,1 puntos desde el mes pasado.

La evolución de los principales problemas para los encuestados Atlas Intel

En el tercer y cuarto puesto se ubican la situación económica (34,5%) y los altos precios e inflación (32,4%). Los precios sufrieron una aceleración de 2,2% en octubre, según los datos que publicó ayer el Indec.

Entre las preocupaciones de los argentinos, la situación económica y los altos precios crecieron 2,3 y 4,6 puntos, respectivamente, desde septiembre. En esta pregunta, cada entrevistado podía marcar hasta tres opciones.

La evolución de los principales problemas para los encuestados Atlas Intel

Pese a este listado de preocupaciones, cayó 11 puntos la valoración negativa de la situación económica de la Argentina (midió 60%) y 5 puntos la percepción de que empeorará en los próximos seis meses (50%). El 35% piensa que mejorará y el 16%, que seguirá igual.

Ranking de imagen

Tras el leve repunte que habían registrado en septiembre la aprobación presidencial, la evaluación del Gobierno y la imagen de Javier Milei, la consultora detectó este mes una retracción en los tres indicadores.

La aprobación del Presidente cayó del 38,5% al 36,2%, mientras que el rechazo subió más de 3 puntos y llegó al 60,6%.

Cayó la aprobación presidencial Atlas Intel

En cuanto a la evaluación del Gobierno, quienes la consideran buena o excelente bajaron al 28,9% (4,4 puntos menos que en septiembre), y quienes la califican de mala o muy mala ascendieron al 55,7%, frente al 54,2% del mes anterior.

En el ranking de imagen positiva, Milei ocupa el quinto lugar, debajo de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, la diputada Myriam Bregman y la senadora oficialista Patricia Bullrich.

Ranking de imagen de los líderes políticos: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman, en el podio Atlas Intel

Todos los dirigentes tienen un diferencial negativo, es decir, más rechazo que apoyo. La lista la encabeza, por segundo mes consecutivo, Cristina Kirchner (41% de imagen positiva y 53% negativa). Le sigue Kicillof (39%-54%), aspirante a candidato presidencial del peronismo, y luego Bregman, del Frente de Izquierda, con 39% de apoyo y 51% de rechazo.

Bullrich ocupa el cuarto lugar (37%-57%), en medio de los fuertes desmarques del Gobierno y de las especulaciones sobre una ruptura. En octubre, exministra de Seguridad logró frenar la curva desfavorable que atravesaba en su imagen.

Milei aparece recién en el quinto puesto (36%-62%), seguido por el exministro de Economía Sergio Massa y por el expresidente Mauricio Macri.