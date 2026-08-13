Karina Milei, sobre la campaña: “Vamos por mejorar cada lugar de cada argentino”

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, afirmó este jueves que el partido del Gobierno seguirá “trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino”, durante la inauguración de un local partidario en la ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a seguir trabajando por mejorar cada lugar de cada argentino. Por todos los argentinos vamos”, expresó la hermana del presidente Javier Milei ante una pregunta de LA NACION.

El mensaje de Karina Milei con LA NACION

Consultada sobre la posibilidad de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sea candidato a gobernador bonaerense el año próximo, la funcionaria insinuó que el Gobierno no está pensando todavía en nombres propios.

La Libertad Avanza (LLA) concretó la inauguración de su sede partidaria de la provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de San Telmo, con lo que el oficialismo dio los primeros pasos de la carrera electoral hacia 2027 en busca de la reelección del presidente Milei.

Sebastián Pareja y Karina Milei en la inauguración de la sede de LLA PBA en Avenida Caseros 514 Tadeo Bourbon

La hermana del Presidente llegó junto al titular de Diputados, Martín Menem, además de Sharif Menem y el legislador nacional riojano Gino Visconti.

La actividad tuvo lugar después de que se formalizara la primera reunión entre LLA y dirigentes de Pro para explorar la posibilidad de un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires.

El diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja habló al respecto con LA NACION y afirmó: “Tenemos la voluntad de ganar la Provincia y una de las formas de pensar que podemos ganar es ir juntos”. Sobre Santilli, aclaró que “Diego parece ser la persona que mejor representa” al espacio.

¿Acuerdo con el Pro?

El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, también diputado nacional, y el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, fueron recibidos este jueves por Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, en la Casa Rosada.

“Los participantes destacaron que fue una muy buena reunión y un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”, afirmó el Gobierno a través de un comunicado oficial.

La Casa Rosada señaló que ambos espacios “comparten el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”.

Santilli y Ritondo, a la cabeza del encuentro entre LLA y Pro Presidencia

“Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días. También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”, detalló el Poder Ejecutivo.