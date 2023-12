escuchar

Javier Milei contó con la presencia total de su hermana y confidente, Karina, en la previa, durante y después de su asunción como Presidente. La vicepresidenta Victoria Villarruel asumió su rol en un acto protocolar después de pasar unas semanas distante del armado del gabinete, y Fátima Florez, pareja del flamante mandatario y nueva Primera Dama, acompañó la jura desde un palco del recinto, junto con los padres de Milei.

Karina Milei, persona de máxima confianza del Presidente y a quien el llama “el jefe” , tuvo un rol clave durante el traspaso de mando. Acompañó a su hermano en todo momento durante la jura e incluso llegó con él en el auto que lo trasladó hasta el Congreso. Sorprendió que ella esté ahí y no Fátima Florez.

De pie en la explanada, dado que ella no se sentó con los miembros del nuevo gabinete, ella sostuvo el bastón de mando mientras Milei dio su discurso frente a las multitudes que se concentraron en la Plaza del Congreso para escucharlo. Cuando terminó el discurso, los hermanos se trasladaron juntos en el auto hasta la Casa Rosada y saludaron a la gente que estaba en las calles.

Igual que en la mayoría de las acciones ejecutadas por Javier Milei desde que inició su carrera política, la armadora y estratega, su hermana Karina, participó del diseño de la jornada de la asunción. Fuentes allegadas a los hermanos Milei dijeron a LA NACION que ella apoyó la iniciativa de hablar de espaldas al Congreso en la explanada y que trabajaron juntos en la redacción del discurso de asunción presidencial.

Relacionista pública de profesión, Karina fue quien administró, y más estrictamente después del balotaje, quién accedía o no a su hermano, sostienen las fuentes que integran las filas libertarias. No tiene la mejor sintonía con Victoria Villarruel, según reconstruyó LA NACION, y sí tiene un muy buen vínculo con la próxima ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Suele cultivar un perfil sumamente bajo, pero hoy se mostró firme al lado de su hermano, y suena como posible secretaria general de Presidencia, un cargo que todavía no fue anunciado.

Victoria Villarruel

Durante las semanas posteriores al triunfo electoral, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel quedó algo relegada del armado del gabinete y buscó armar su agenda propia en torno al armado dentro del Senado, que desde ahora en adelante presidirá. No trabajó desde el Hotel Libertador, como sí lo hicieron los equipos de La Libertad Avanza que condujero Karina Milei y Nicolás Posse, sino que se apoyó en la estructura que la asesoraba durante su mandato como diputada nacional. Su armador y mano derecha Guillermo Montenegro la acompañó en la previa de la asunción, según supo este medio.

Villarruel tuvo una agenda paralela a la de Milei, en la que incluso visitó a las fuerzas de seguridad, un área de la que ella pretendía tener manejo, al igual que el área de defensa. Ambas carteras quedaron en manos de Patricia Bullrich y Luis Petri, de Juntos, y no bajó la órbita de poder de Villarruel.

A diferencia de Milei, quien optó por no hablar dentro del Congreso para dar su discurso de asunción presidencial en la explanada exterior, frente a la gente que lo fue a apoyar, Villarruel sí dio un breve mensaje a los legisladores. Su jura marcó el final del mandato de Cristina Kirchner como vicepresidenta, con quien se saludó de forma cordial, pero con quien no intercambió demasiadas palabras. También se saludó con Alberto Fernández.

Fátima Florez

La imitadora y acrtiz Fátima Florez, pareja del Presidente, salió desde el Hotel Libertador hacia el Congreso pasadas las 10 de la mañana. No tuvo un rol protagónico durante la ceremonia en el Congreso. Durante la firma de los libros, la flamante Primera Dama se quedó en uno de los palcos para seguir desde ahí la asunción. Compartió el espacio con los padres de su pareja, Norberto Milei y Alicia Lucich. Sorprendió que no haya acompañado a Milei en el trayecto del Congreso hacia la Casa Rosada.

