Karina Milei visitó las oficinas de Google y se reunió con directivos de la compañía

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó este miércoles las oficinas de Google en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con directivos de la compañía para interiorizarse sobre las operaciones de la empresa en la Argentina, su presencia regional y los principales proyectos que desarrolla en el país.

Durante el encuentro, las autoridades de Google “presentaron un panorama de la actividad de la compañía, su dotación de personal, las iniciativas que impulsa a nivel local y regional y su contribución al desarrollo tecnológico y la innovación”, se informó en un comunicado.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei Tomas Cuesta - Getty Images South America

También se abordó especialmente el proyecto Google Arts & Culture Tango, una iniciativa en la que Marca País participó en la generación de contenidos para la plataforma. La actividad incluyó además un recorrido por las oficinas de la empresa.

Acompañaron a la funcionaria el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; la directora de Inversiones y Promoción Internacional de PromArgentina, María Victoria Castro; el director nacional de Marca País, Martín Giralda; la directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Mariana Ron; y el gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina, Alejandro Gamboa.

Karina Milei recorrió las instalaciones

Por parte de Google participaron el country manager para Argentina, Juan Vallejos; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina de habla hispana, Eleonora Rabinovich; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco.