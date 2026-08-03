Karina Milei se mostró con dos gobernadores aliados mientras el oficialismo busca acuerdos para 2027

En una actividad oficial pero con fuerte lectura política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este lunes a Resistencia, Chaco, donde fue recibida por el gobernador Leandro Zdero y se sumó su vecino correntino Juan Pablo Valdés, ambos radicales.

La actividad tuvo lugar mientras la Casa Rosada echó a rodar el operativo reelección para Javier Milei, que incluye posibles acuerdos electorales con aliados de La Libertad Avanza (LLA). En rigor, se trató de una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno de El Niño.

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, la funcionaria se mostró junto a dos de sus funcionarios más cercanos en el Gobierno: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de sus armadores políticos para el interior del país.

Los gobernadores Zdero y Valdés son de origen radical y tienen buena sintonía con la Balcarce 50. El año pasado, el mandatario chaqueño fue el primero con el que los libertarios cerraron un acuerdo electoral, lo que les garantizó la victoria en la provincia norteña, a la que destinaron fondos nacionales.

En cambio, LLA no pudo acordar en Corrientes con el exgobernador Gustavo Valdés, aunque mantiene buenas relaciones con su hermano Juan Pablo, actual gobernador provincial. Santilli y Lule Menem tienen trato político directo con ambos mandatarios, afirmaron fuentes oficiales.

Santilli junto a Lule Menem, que abraza al gobernador Valdés

La reunión ya llevaba semanas en agenda, pero coincidió con las declaraciones que horas antes hizo el presidente Milei, quien dejó abierta la posibilidad de acuerdos para las elecciones del año próximo. Fue cuando, al ser consultado por su posible compañero de fórmula en 2027, dijo: “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, ¿ok? Esa es la definición. Pero usted sabe, la política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de esos acuerdos usted puede tomar una opción u otra”.

La delegación

Por el Gobierno también estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, ambos también de mucha confianza con Karina Milei.

En el encuentro de este lunes, además de los enviados del gobierno nacional y los dos gobernadores, dijo presente el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Durante el cónclave, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño.

El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Desde el Ejecutivo agregaron que actualmente, las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100 % de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

Frente a este escenario, el Gobierno dijo que desarrolla “una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata mediante reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para fortalecer la respuesta federal”.

La jornada contó con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las fuerzas federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos de El Niño.