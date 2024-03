Escuchar

CÓRDOBA.- El presidente de la Cámara de Diputados y de la La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvieron en Córdoba para ordenar la interna en el distrito donde Javier Milei logró 74% de los votos en el balotaje. La presencia de “el jefe” que no estaba prevista deja en claro el interés de los libertarios de controlar su armado en esta jurisdicción de cara al 2025. En la previa de las elecciones nacionales del año pasado, el actual presidente no se ocupó del tema y la fuerza se constituyó desordenadamente. La decisión es jugar fuerte de cara al próximo comicio.

En una visita relámpago acompañaron al diputado nacional Gabriel Bornoroni a una audiencia en Tribunales Federales para conformar la fuerza. Poco después de la visita y los trámites, hubo una “sorpresa”: el exconcejal del PRO Abelardo Lozano -quien a comienzos del 2023 aspiraba a ser candidato a gobernador por LLA- afirmó por escrito ante la Justicia que falsificaron su firma en la ficha de adhesión. Ahora deberá actuar el fiscal federal con competencia electoral, Enrique Senestrari, para peritar las firmas.

Por las diferentes solicitudes de “reconocimiento” de la LLA, el secretario Electoral federal con competencia en Córdoba, Guillermo Fernández, citó para este miércoles a los representantes de los diferentes sectores. Martín Menem y Karina Milei avalaron a Bornoroni, quien tiene como apoderado a Marcos Patiño Brizuela, recién designado al frente del Pami en Córdoba. Al sector de Bornoroni se le opone Losano; el Partido Demócrata con Rodolfo Eiben a la cabeza (fue electo para el Parlasur) y Celeste Ponce, creadora de la agrupación Pumas Libertarios. Los demócratas y el MID conformaron el eje de la estructura de la coalición con la que Milei pudo sumar tres diputados nacionales en el Congreso. Esta vez la LLA quiere tener sello propio y dejar de ser una coalición.

La demora del vuelo que los trajo a Córdoba, fue determinante para que Martín Menem y Karina Milei no pudieran más que ir a la Justicia; no hubo tiempo para reuniones con los dirigentes libertarios. Incluso en la Justicia Federal demoraron la audiencia, aunque Lozardo reclamó por no entender el sentido de esperar a los dirigentes nacionales. “Hemos venido a ratificar personalmente lo que habíamos manifestado en el expediente de acompañar a Bornoroni y a todo su equipo en la audiencia -dijo el presidente de la Cámara de Diputados-. Hemos manifestado nuestro apoyo al comienzo de La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba”. Insistió en que es de interés prioritario tener “sello propio” en la provincia.

Bornoroni -que hasta el año pasado era un dirigente empresario sin participación en la política partidaria- vienen ganando poder en el distrito. No sólo colocó al titular de la delegación del Pami, sino también al de Anses: Andrés Bauzá, hijo de Eduardo Bauzá, el exjefe de gabinete de Carlos Menem, quien hace años vive en Córdoba y trabaja con Bornoroni. Martín Menem, por otro lado, reconoció que con el PRO piensan “bastante parecido en la mayoría de las cuestiones que entendemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Así que seguramente trabajaremos juntos, después veremos de qué manera: un frente o una alianza”, aseguró a Radio Suquía, aunque advirtió que “falta mucho” para las elecciones.

Sobre el tratamiento del DNU en Diputados, apuntó que seguramente el mes próximo se retomará la actividad parlamentaria: “La política es muy dinámica y los tiempos son muy ágiles, pero hasta el día de la fecha no hay voluntad de rechazar el DNU; como tampoco puedo decir que haya intención de aprobarlo. Estamos muy parejos en números y hay un sector que no lo quiere tratar. Por lo que no creo que en las próximas semanas haya convocatoria para eso”. También se refirió al vínculo entre el presidente Milei y el gobernador cordobés Martín Llaryora que atravesó momentos de mucha tensión; aseguró que “está establecido”.