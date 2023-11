escuchar

A 13 días del recambio de Gobierno, Gabriel Katopodis y Guillermo Ferraro pusieron en marcha la transición entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza en el Ministerio de Obras Públicas, con una reunión que ambos sectores consideraron “cordial”, aunque no quedó un registro fotográfico del encuentro. De carácter meramente “institucional”, en la cumbre de ministros no se abordaron temas espinosos –y medulares– como la eliminación de la obra pública que plantea el espacio del presidente electo, Javier Milei.

“Katopodis le presentó a Ferraro la conformación institucional del Ministerio de Obras Públicas, con sus secretarías, entes, empresas y organismos descentralizados”, se informó en un comunicado de la cartera de Obras Públicas. Al igual que en el caso del encuentro entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel, por la transición en el Senado, no hubo imágenes del momento.

Según coincidieron ante la consulta de LA NACION fuentes cercanas a Katopodis y a Ferraro, la reunión se dividió en dos partes. La primera fue a solas entre los dos ministros; en la segunda, habilitaron el ingreso de colaboradores , como Cecilia Cardini (titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio), la jefa de despacho de Ferraro y abogados del futuro ministro. La cartera que comandará Ferraro se denominará Ministerio de Infraestructura.

“Fue una reunión cordial. Se analizaron las estructuras del ministerio y se explicitaron las personas para la transición. No se trataron temas en profundidad”, afirmaron a este diario desde el entorno de Ferraro . Añadieron que el encuentro se prolongó durante una hora y deslizaron que tenían la intención de que se tomaran fotos.

Tanto desde el campamento de Katopodis como desde las filas de Ferraro, señalaron que no se habló de la eliminación de la obra pública. Milei pretende impulsar la actividad privada en el sector y Ferraro confirmó el criterio de habrá inversión donde existe un interés privado. “Si hay una demanda de un usuario, hay una oportunidad de inversión”, dijo la semana pasada. “Si no es rentable para el mercado, entonces no es deseable socialmente”, repite el presidente electo. Katopodis, por su parte, militó contra Milei en reuniones con obreros en obras encaradas por el ministerio y charlas en transportes públicos para pedir el voto para Sergio Massa.

“Asimismo, Katopodis puso en conocimiento el Plan de Obras Públicas desarrollado desde el 10 de diciembre de 2019, que permitió llevar en todo el país 7265 obras públicas y proyectos, de los cuales 4434 se finalizaron y, al 19 de noviembre [fecha del balotaje], 2308 se encontraban en ejecución y con su respectivo financiamiento”, se especificó en el comunicado del ministerio que conduce Katopodis.

Desde la cartera de Obras Públicas resaltaron a LA NACION que luego de la segunda vuelta “se frenaron” proyectos. “Las empresas ya estaban mandando telegramas y se hizo una especie de cadena. A eso se sumó el comunicado de la Uocra [que manifestó ‘preocupación y alerta en defensa de los 220.000 puestos de trabajo en obras públicas actualmente en ejecución’]”, sostuvieron cerca del ministro. “Eso lo tendrá que contestar el ministro actual. Guillermo ni siquiera asumió”, dijo una fuente cercana a Ferraro consultada sobre el tema por este diario.

“Se hizo un recorrido por los avances tecnológicos de transparencia diseñados y ejecutados”, informó el ministerio. La transición ahora quedó en manos de funcionarios de los dos sectores. Cardini coordinará con los equipos de Ferraro.

