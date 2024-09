Kicillof, fuerte contra Milei: “Esto no es un Presupuesto, es un sacrificio calamitoso”

Escuchar

LA PLATA. -El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar al presidente Javier Milei por proponer un recorte de al menos 20 mil millones de pesos a las provincias en 2025: “Es un sacrificio calamitoso”, dijo. “No es un presupuesto: es el estatuto legal del coloniaje”, fustigó.

El mandatario hizo estas declaraciones este martes en San Isidro, en un acto donde entregó 16 patrulleros, horas antes de mostrarse por la tarde rodeado de intendentes de distintos signos partidarios en una foto de fortaleza política para insistir en el rechazo al ajuste exigido por Milei.

“Ya viene ajustando -se quejó en pleno reclamo de 6.5 billones de pesos al Ejecutivo Nacional por pérdidas en lo que va de 2024-. Nosotros tenemos mil obras paradas. Todas paradas por el gobierno de Milei. Pero dice que lo único que va a pagar es la deuda externa. Y dice que si la economía va peor, más ajuste”, se lamentó Kicillof.

“Entre la plata que ajustó está la de las provincias. No de esta: de todas”, enfatizó para hacer causa común con otros de los 24 gobernadores, cuya mayoría participó el lunes de un encuentro virtual con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Kicillof no fue invitado. Otros peronistas, como Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) tampoco participaron. En cambio Sergio Ziliotto (La Pampa) y Zamora (Santiago del Estero) sí estuvieron pese a que son críticos al Gobierno.

“Aún los que fueron a firmar el patético Pacto de Mayo. El ajuste es para todos porque el presupuesto es para pagar la deuda y repartir la miseria cómo se le ocurra a Milei. Eso no es un presupuesto. Es el estatuto legal del coloniaje”, comparó.

Esta tarde Kicillof dará una señal de fortaleza en la Casa de Gobierno. Llegarán hasta La Plata los alcaldes de Avellaneda Jorge Ferraresi (UP); de Daireoux, Esteban Acerbo (UP); de Pila, Gustavo Walkner (UP); de Cañuelas, Marisa Fassi (UP); de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde (UCR); de San Vicente, Nicolás Matengazza (UP); de Rivadavia, Juan Alberto Martínez (UP); de Navarro, Facundo Diz (UP); de Chascomús, Javier Gastón (UP); de Dolores, Camilo Echarren (UCR); de General Lamadrid, Martín Randazzo (UCR); de Ensenada, Mario Secco (UP); de Ituzaingó, Pablo Descalzo (UP); de General Laprida, Alberto Fischer (UP); de Coronel Suarez, Ricardo Mócero (UP); de San Martín, Facundo Moreira (UP); de Mar Chiquita, Jorge Paredi (UP); de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado (PRO); y de Arrecifes Fernando Bouvier (UP). Todos se verán con Kicillof en clave no sólo de gobernabilidad, también de equipamientos para los distritos.

El gobernador bonaerense firmará convenios para la entrega de equipamiento para las comunas. Este encuentro dará la oportunidad al gobernador de volver a expresar el rechazo al cepo del Estado que propuso Javier Milei al hablar en el Congreso el domingo.

Kicillof recibió al Foro de Intendentes Radicales

“Parece que la única responsabilidad que tiene la Nación es armar un Excel para recortar. Ahora además pretende que las provincias nos sumemos al plan de ajuste”, se quejó el lunes el gobernador al respecto. “Nuestra propuesta contrasta totalmente con la del gobierno nacional”, dijo Kicillof al recibir al foro de intendentes radicales. En la misma línea se expresará este martes tras repartir fondos entre alcaldes de distintos signos partidarios.