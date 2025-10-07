Kicillof ironizó sobre el pedido de La Libertad Avanza: “Si van a cambiar las boletas que lo pongan a Trump directamente”

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof adelantó la posición que llevará Fuerza Patria a la audiencia convocada para mañana por la Junta Electoral Nacional con asiento en este distrito para informar el pedido de reimpresión de todas las boletas para la elección del 26 de octubre: se opondrá a que el Estado pague miles de millones de pesos “por capricho de Javier Milei”.

Fuerza Patria asistirá a la audiencia a la que fueron convocadas las 15 uniones electorales que compiten en la elección legislativa ante el pedido de La Libertad Avanza, presentado ayer, para reimprimir las boletas y colocar a Diego Santilli en el primer lugar que ocupaba José Luis Espert, quien renunció a su candidatura ante el avance de la investigación sobre su vínculo con Federico “Fred” Machado, que este martes quedó a un paso de ser extraditado a los Estados Unidos, donde la Justicia del distrito de Texas lo acusa de narcotráfico.

Kicillof anticipó su posición: “Si van a cambiar las boletas que lo pongan a Trump [Donald, presidente de Estados Unidos] directamente”, ironizó el mandatario. “Es un capricho de Milei por conveniencia electoral”, enfatizó.

“Donald Trump es el jefe de campaña de Milei”, aseguró el titular de Estado provincial, en referencia al salvataje financiero que la Casa Rosada negocia con Estados Unidos.

El gobernador no presentó un escrito ante la Junta Electoral Nacional para dejar sentado el rechazo a reimprimir las boletas. Sí lo hizo Malena Galmarini, senadora provincial electa por Fuerza Patria, quien se opuso a que Santilli ocupe en primer lugar de la lista y no la candidata que secundaba a Espert, Karen Reichardt.

Malena Galmarini, Axel Kicillof y Gabriel Katopodis en el acto realizado en la localidad de Pilar Nicolas Aboaf - Prensa Gobernación

“La lista la debe quedar encabezada por quien hasta ahora era la segunda candidata”, planteó Galmarini. También solicitó que se rechace la reimpresión de boletas.

“Espert, Karen Reichardt, Santilli son todos los mismo con la banca de Estados Unidos”, opinó Kicillof.

La Boleta Única de Papel (BUP) completa de las elecciones legislativas nacionales para la provincia de Buenos Aires CNE

“Ahí escuché que estaban hablando del tema de las boletas, de cómo era la reimpresión, un capricho de Milei. Bah, un beneficio que trató de sacar Milei, cambiar el sistema del de la Boleta Única de Papel, ahora hay una sola boleta, las tiene que preparar el Estado, antes las boletas las imprimían los partidos y ahora es una sola impresión”, expresó Kicillof.

“Hoy veía a los libertarios mintiendo de nuevo, estafando de nuevo”, dijo sobre el pedido de reimpresión de boletas.

“La Justicia lo va a determinar −manifestó el Gobernador−. Lo que yo digo es: [Espert] no es una persona que renuncia por algún tema, algún inconveniente, lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera lo corren por las acusaciones que tiene, vinculadas al narcotráfico”.

“O sea que a veinte días de las elecciones nos van a meter a todas las fuerzas de la provincia de Buenos Aires... porque hay audiencias donde hay que impugnar o no la boleta, hay un montón de procedimientos que hay que hacer”, destacó.

“Por otro lado, decían que la boleta sale como 10 millones de dólares [la reimpresión]. Todas las boletas que pagó el gobierno de la Provincia para la boleta partidaria, para la de siempre, que además no hubo fraude, fue 3 veces más barata, 5000 millones de pesos contra esta que son 15.000 millones”, agregó el mandatario provincial.

“Incluso, si lo paga La Libertad Avanza, son como 10 millones de dólares de costo de campaña. También habrá que preguntarse de dónde sale“, continuó.

“Ya vinieron 20.000 millones para colaborar en una campaña electoral. Nos va a salir carísimo”, dijo Kicillof, en alusión al swap de monedas que prometió la Casa Blanca. “Si van a cambiar la boleta que lo pongan a Trump directamente. Es eso lo que estamos discutiendo”, insistió el Gobernador.

Por cuerda separada, el candidato a diputado nacional Juan Grabois, que denunció penalmente a Espert, que ayer fue imputado en esa causa local, le dijo a LA NACION: “Obviamente la reimpresión de boletas es una estafa al pueblo argentino. Si los tipos sostuvieron a un narco hasta 18 días antes de la elección, la factura no la tiene porque pagar el pueblo”.