Kicillof opinó sobre el caso Adorni y habló de “pendrives” para la provincia: “Es mucha plata”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, opinó este viernes sobre la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que si el funcionario “fuera peronista, estaría preso”.

“Si esto fuera un peronista, para los que son antiperonistas y una parte de la Justicia, estaría preso y sería un desastre”, dijo Kicillof en declaraciones a los medios durante una recorrida de gestión. Y contrapuso: “Con esto estamos viendo y esperando no sé qué”.

Kicillof Sobre Adorni

A la vez, el mandatario provincial apeló a la ironía: “Yo estoy esperando un pendrive para los recursos de la provincia, porque es mucha plata”.

De esta forma Kicillof hizo referencia a las declaraciones de Adorni con José Del Rio en LN+, donde dijo que había almacenado al menos US$500.000 en un dispositivo externo como computadora o pendrive.

Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

El jefe de Gabinete habló el miércoles último por primera vez luego de anunciar que había presentado la declaración jurada sobre su patrimonio económico. Envuelto en un escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados.

Nueva denuncia contra Adorni

Por otro lado, Adorni sumó en las últimas horas una nueva denuncia en la Justicia: los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lo acusaron por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.

La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, al contravenir así los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro

En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.

Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.