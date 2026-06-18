Kicillof recibió a Pablo Moyano y gremialistas internacionales: “Si el Gobierno les da la espalda, cuentan con la Provincia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este jueves a una delegación de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), que tiene como una de sus autoridades a Pablo Moyano, secretario general adjunto del sindicato de camioneros. En el encuentro, que se realizó en La Plata, el mandatario provincial les ofreció el respaldo de su administración porque, según indicó, “el gobierno nacional les da la espalda”.

“Es muy importante para nosotros poder recibir a organizaciones internacionales de trabajadores aquí, en La Plata. Si el gobierno nacional les da la espalda, cuentan con el apoyo y el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof en el encuentro. Además de Pablo Moyano (vicepresidente por América Latina de la ITF), participaron de la reunión el secretario general de la organización sindical internacional, Stephen Cotton, y la directora de Mujeres Trabajadoras del Transporte e Igualdad de Género, Natalie Swan.

“Promovemos políticas que están en las antípodas de las que lleva adelante la Nación. Hasta donde nos alcancen nuestros instrumentos, la reforma laboral de flexibilización no entra en nuestro territorio”, les dijo Kicillof a sus interlocutores gremiales.

El gobernador recibió a los sindicalistas del transporte junto a dos de sus ministros Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Secundaron en el encuentro al mandatario bonaerense los ministros provinciales de Trabajo (Walter Correa) y de Transporte (Martín Marinucci), y el diputado nacional Hugo Moyano (hijo). Entre los referentes gremiales, estaba también Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y Graciela Aleñá (secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina).

El gobernador recibió a los sindicalistas del transporte en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno. Según dijo, “el objetivo [del gobierno de Javier Milei] es que nos gobiernen las grandes corporaciones multinacionales”, por lo que “no hay ninguna duda de que los derechos de los trabajadores son el primer enemigo que pretenden destruir”.

“Necesitamos construir una respuesta estratégica y organizada por los propios trabajadores. Nuestro compromiso es seguir afianzando los vínculos y las redes de solidaridad para lograr una integración real de la provincia de Buenos Aires con las organizaciones internacionales del movimiento obrero”, propuso Kicillof.

Esta semana, Pablo Moyano ofició de anfitrión de la delegación de la ITF que, en parte, se reunió este jueves con Kicillof. Entre otras actividades, participó de una reunión del Comité Regional de Latinoamérica de la ITF y les ofreció un almuerzo en el camping que tiene su gremio en La Plata.