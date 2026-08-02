$LIBRA: los millones que transfirió Hayden Davis antes del lanzamiento desembocaron en la financiera vinculada a Novelli

Luego de su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA, el empresario Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares digitales a dos cuentas virtuales que, según pudo reconstruir LA NACION a partir de información reunida de múltiples fuentes, desembocaban en una misma financiera ubicada sobre la avenida del Libertador al 100, en Vicente López.

Se trata de la financiera con la que solía operar el lobista y trader Mauricio Novelli, apuntado como nexo entre Davis y Milei. Al momento del tuit con el que Milei le dio publicidad a $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, Novelli se encontraba reunido con el empresario en los Estados Unidos, tal como informó Clarín, y al teléfono con el presidente, tal como corroboró la Justicia.

Una de las dos oficinas de la financiera Diego Barros

El hallazgo adquiere relevancia porque hasta ahora se conocía el destino formal de esas transferencias, pero no el lugar donde terminaban efectivamente los fondos. La reconstrucción realizada por LA NACION indica que el dinero enviado por Davis antes del lanzamiento de $LIBRA tenía como destino la misma financiera utilizada por el lobista Novelli. ¿Se usó esa financiera para efectivizar un pago? La pregunta, por ahora sin respuesta, puede resultar una clave del caso.

Las dos cuentas que recibieron los más de 5 millones de dólares, dos semanas antes del tuit, que este medio vinculó a la financiera de Vicente López, pertenecen al jubilado Orlando Mellino y al trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Al menos en los papeles, ambos fueron identificados por la Justicia como los receptores del dinero enviado por el empresario.

Pese a ello, por el momento ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi los convocaron para pedirles explicaciones.

milei davis

El jubilado Orlando es el padre de uno de los socios de la financiera, Diego Mellino, un profesional del mundo de la quiropraxia que, cuando se incorporó a la “cueva”, llevó consigo a Camilo Rodríguez Blanco, el otro destinatario del dinero, indicó a LA NACION una fuente que los conoce a ambos.

A la cuenta del jubilado, Davis transfirió US$1.015.000 de dólares, y a la de Camilo, en la noche del 3 de febrero, cerca de US$4.000.000.

Esas dos fechas son claves porque el 4 de febrero, Novelli, que operaba en esa financiera, visitó junto a su hermana, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia. Los tres llegaron con bolsos en sus manos.

Mauricio Novelli, caja de seguridad

La financiera de Vicente López ofrecía un servicio puerta a puerta, pero también recibía a sus clientes en las oficinas que tenía enfrentadas sobre la avenida Libertador. Una se encontraba en el 1°B del Libertador al 110 y la otra, en el primer módulo de oficinas de un complejo de edificios que está enfrente. Esta última estuvo activa hasta hace dos meses, pudo reconstruir este medio.

LA NACION no publica el nombre de la firma porque no existen elementos que permitan afirmar que la sociedad, como persona jurídica, haya participado en maniobras ilícitas. La investigación periodística refiere a operaciones atribuidas a algunas de las personas que actuaban dentro de esa estructura y que, además, son objeto de la investigación penal.

El complejo donde funcionó, hasta hace dos meses, una de las oficinas de la financiera

El vínculo de Novelli con la “cueva” se daba a través de Camilo, el trader colombiano incorporado al negocio por Diego Mellino.

En conversaciones almacenadas en el teléfono celular que le secuestró la Justicia federal, revisadas por LA NACION, el lobista se refiere en numerosas ocasiones a la financiera, comparte su dirección y el contacto de Camilo, a quien identifica como la persona con la que opera.

De esas conversaciones también se desprende que el lobista utilizaba la financiera para los movimientos mensuales de la academia de trading que tenía junto a su socio Jeremías Walsh, N&W Professional Traders, en la que trabajaba también su hermana, María Pía, y en la que Milei dictó clases antes de ser presidente.

En distintos audios incorporados a la causa judicial, Novelli le da instrucciones a la secretaria de la academia N&W Profesional Traders para retirar dinero de la financiera. Le explica dónde queda, dónde puede estacionar y cómo debe organizar los fondos.

En una de las grabaciones, incluso, le cuenta que desde la financiera le llevarán US$3500 y le pide que separe US$2000 para entregárselos a “la secretaria de Milei”, como contó este medio tiempo atrás.

Novelli habla con su secretaria sobre la financiera

Del celular de Novelli también se extrajo una fotografía en la que se lo observa a escasos metros de la entrada de la oficina que la financiera tenía en el complejo.

Novelli, a metros de la financiera

La financiera

Hasta la llegada de Diego Mellino, la financiera se dedicaba a las actividades tradicionales de las “cuevas” del microcentro porteño, pero en Vicente López: clearing de cheques, compraventa de divisas y gestorías varias. Pero con Mellino llegó también el trader Camilo, el otro destinatario de las transferencias de Davis.

La financiera no trabaja más en esas oficinas, pero se trasladó a un lugar “por la zona”, le dijeron a este medio fuentes al tanto de su operatoria.

Según pudo reconstruir LA NACION, Diego Mellino comenzó como cliente y luego, en un momento que este medio no pudo precisar, se incorporó como socio.

Diego Mellino y su socio de la financiera Eric Feldsztejn

Sus otros socios son Eric Feldsztejn y Dario Rozental, que fueron contactados por LA NACION, pero no respondieron las consultas. Tampoco el abogado de Novelli, ni el que representa a Orladno Mellino y Camilo Rodríguez Blanco en la causa.

El vínculo comercial entre Feldsztejn, Rozental y Diego Mellino quedo formalmente reflejado en la sociedad Logística Latinoamericana, dedicada, en los papeles, al transporte de caudales.

El traspaso de las acciones de Logística Latinoamericana

Fue creada por Feldsztejn y Rozental, pero en febrero 2023 ambos transfirieron el 90% del paquete accionario a Orlando Mellino —el jubilado cuya billetera virtual recibió una de las transferencias enviadas por Davis— y el 10% restante a Miriam Gladys Mingorance, quien fue, al menos hasta hace dos años, pareja de Mellino.

Hacia la cúspide

Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli figura una nota informal, que habría sido elaborada por el propio lobista, en la que se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado con el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto. La cifra es similar al dinero que Davis movió durante los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

La nota hallada en el celular de Novelli Captura

El documento enumera una serie de supuestos desembolsos atados a distintas intervenciones del mandatario. El segundo de ellos establece el pago de “1.5M” en “cash” o “liquid tokens” al momento en que Milei anunciara en Twitter que Davis era su “asesor”.

La cifra coincide casi exactamente con las dos transferencias que realizó Davis el 30 de enero. Cuando ingresó a la Casa Rosada, a las 14 horas, envió US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken cuyo titular no fue identificado. Terminada la reunión, después de que Milei publicara en X que Davis lo había estado asesorando, transfirió otros US$1.015.000 a la cuenta del jubilado Orlando Mellino.

Hayden Davis sobre el lanzamiento de $Libra

Cuando el caso estalló y Davis retiró cerca de US$100 millones durante el colapso de $LIBRA, el estadounidense contó en una entrevista que, al momento del posteo presidencial, se encontraba reunido con “la gente de Milei” en un salón y que el Presidente estaba al teléfono con ellos. La existencia de esos contactos fue corroborada después por la investigación judicial.

Con la colaboración de Ricardo Brom