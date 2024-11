Kicillof sugirió que irá a la justicia por la hidrovía: “Milei no puede privatizarla”

En medio de la discusión por la concesión de la Hidrovía, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo que Javier Milei “no puede privatizar” el río y que “va a actuar en consecuencia de lo que es una violación de la Constitución Nacional”.

“Estamos frente al Paraná, qué mejor lugar que este para hablar de la llamada licitación que vienen amenazando en lanzar para la vía navegable troncal, nuestra Constitución Nacional es clara: dice en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en nuestro territorio. Nuestro territorio, nuestro río. Milei no puede privatizarlo, ni darle la espalda a las provincias, y vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de la Constitución ”, declaró en San Pedro, al lado del Río Paraná, y agregó: “La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina y sabe que la patria no se vende”.

Además, sostuvo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno representa “un saqueo y entrega de recursos mineros, gasíferos y petroleros” y rechazó la privatización de Aerolíneas Argentinas. También anunció que presentarán un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de interés provincial a la construcción del Canal Magdalena.

Kicillof se presentó en territorio de Cecilio Salazar de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto a la vicegobernadora Verónica Magario para un acto por el Día de la Soberanía Nacional, donde estuvo junto a intendentes peronistas cercanos a él y su liderazgo.

Kicillof en vuelta de obligado

“Y se lo digo a Milei. Hay que proteger la industria nacional. Lo entiende Trump. Lo entiende medio planeta, las principales potencias. Y nos quieren entregar de pies y manos” , advirtió. Ayer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el llamado a licitación para la privatización de la Hidrovía. El paso a manos privadas sería por treinta años con opción de prórroga a treinta más. La Hidrovía canaliza el 80% de las exportaciones argentinas.

El gobernador comparó el conflicto actual con la disputa por el río Paraná en la batalla de la Vuelta de Obligado contra escuadras anglo-francesas. “Del otro lado estaban las superpotencias del mundo, Francia y Gran Bretaña, que bloqueaban el puerto de Buenos Aires en una lucha que tenía que ver con la cuestión que vamos a hablar. De esto, que hoy se llama Hidrovía para algunos, vía navegable troncal para nosotros, y río Paraná para nuestra historia, río que por su importancia traslada el 80% del comercio exterior argentino. La disputa del río Paraná que tuvo lugar en ese tiempo en realidad es uno de los ejes centrales que explican la historia argentina”, sostuvo.

Hidrovía Paraná

Remarcó cómo el conflicto pasaba por el comercio exterior: “La centralidad de por dónde iban a salir y entrar los productos que se hacían en nuestra tierra y dónde iba a venir el comercio del exterior es una disputa que parece que es del siglo XIX, pero créanme que estamos hoy inmersos en un capítulo de la misma discusión ”. La pregunta es, según el gobernador, si “Argentina va a ser solamente productora de materia prima de bajo valor agregado para llevarse por un río y después venderle los productos manufacturados con tecnología, con laburo, con ganancias, hechos del otro lado del océano” o no.

“Seguimos dando la misma discusión. Habían bloqueado el puerto de Buenos Aires y decidieron dar el paso que estaban buscando, que era mandar sus barcos con productos para comercializar y vender en las localidades y pueblos que había a la vera del Paraná. La intención en aquel momento era buscar lo que ellos llaman la libre navegación de los ríos. ¿De qué libertad están hablando si era para saquear a los argentinos? Lo llamaban libre cuando era para hacernos esclavos”, agregó.

El presidente de Argentina, Javier Milei

Además, apuntó contra el Gobierno por su relación con las provincias. “Nosotros, que creíamos que la discusión de unitarios y federales era de otro siglo, ahora le quieren sacar todo a las provincias para quedárselo en las 20 manzanas porteñas, en la city y los barcos. Unitarios, centralistas… las mismas batallas ”, sostuvo.

Sobre Aerolíneas Argentinas, declaró contra la privatización: “Hay que tener la mirada muy estrecha y ser tremendamente mentiroso para decir que las ventajas que tiene tener una aerolínea de bandera pasa por el balance de Aerolíneas Argentinas. Un privado no va si no se llena el bolsillo, pero un país no se mueve por un mercado. Todos los argentinos tienen derechos a poder conectarse”.

También cruzó a Milei por rechazar el ingreso a los BRICS, sus últimos polémicos votos en las Naciones Unidas y repudió por “traición a la soberanía” el haberse ausentado a la primera cumbre del Mercosur: “Probablemente acá de más vergüenza la entrega de la que somos testigos por parte del Gobierno de Milei. Los BRICS representan más de un cuarto de la economía mundial, el 40% del total de la población del planeta, casi el 30% de su superficie. Hay que ser necio y tener anti-ojeras ideológicas absolutamente equivocadas y obtusas para hacerle tanto daño a la Argentina. Se lo vamos a seguir reclamando y ni bien podamos lo vamos a revertir”.

“Pone en peligro a nuestro país tomando acciones temerarias en un mundo en guerra y conflicto, rompiendo también una tradición sostenida durante décadas de neutralidad y paz en la Argentina. Milei pidió incorporarse como socio global a la OTAN. Desde la Provincia de Buenos Aires defendemos la paz y neutralidad de la Argentina”, añadió.

