Francos le bajó el tono a los dichos de Las fuerzas del cielo sobre ser “el brazo armado” de Milei

La polémica por el evento de la facción libertaria Las fuerzas del cielo, donde el tuitero Daniel Parisini (conocido como “Gordo Dan”) aseguró que eran “el brazo armado” del presidente Javier Milei, todavía no cesa. Pero se sumó este miércoles al afán del oficialismo de bajarle el tono a esos dichos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien quiso explicar que esto se basó en el tono “disruptivo” que tiene una parte de la dirigencia que abreva en La Libertad Avanza (LLA).

Lejos de escandalizarse por lo que ocurrió en San Miguel el pasado fin de semana, que ya les valió una denuncia penal por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva no solo a Parisini sino también a funcionarios y legisladores que formaron parte del acto -como el intelectual de derecha y titular de la Fundación Faro, Agustín Laje; el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez; el secretario de Culto, Nahuel Sotelo; y el jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo-, Francos intentó poner paños fríos y no condenó el hecho. La presentación contra el grupo la hizo el diputado socialista Esteban Paulón.

En primer término, el jefe de Gabinete aclaró que de ninguna forma este tipo de expresiones se vinculan a alguna intención de no respetar el Estado de derecho. “Hay que diferenciar siempre entre la sustancia y la forma. Uno puede o no estar de acuerdo con la forma en que se expresan algunos dirigentes, lo importante es cuál es la sustancia, lo que quieren transmitir. Cuando se está hablando de libertad, en todos los órdenes, no puede entenderse que hay armas ni que hay violencia. Son instrumentos en contra de la libertad. Con lo cual, separemos la sustancia de las formas”, pidió, en Cadena 3 Rosario.

Y para justificar lo ocurrido dijo: “ Las formas tal vez en muchos de nuestros dirigentes... Son un poco disruptivos. Tal vez no es la forma que en lo personal he seguido durante toda mi vida, pero la realidad es que el pueblo eligió a un presidente disruptivo; y un grupo de dirigentes que trabaja con él tiene unas formas parecidas. Pero no lo veamos como un riesgo; si no, quitamos el eje de la discusión de en lo que se quiere centrar el Gobierno: avanzar en quitar a los argentinos el peso del Estado y generar mayor libertad en todos los órdenes. De ahí no nos vamos a correr”.

Daniel Parisini, el Gordo Dan, durante el acto de lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo

Presupuesto

Por otra parte, y luego de la suspensión del debate en comisiones del Presupuesto 2025, anunciada el martes por el diputado libertario José Luis Espert -quien presidía las conversaciones-, Francos se mostró despreocupado de que -por otro año más- el Gobierno utilice una prórroga del esquema que se diseñó para 2023.

“Tanto los gobernadores como el gobierno nacional hemos conversado sobre el Presupuesto y estábamos de acuerdo en que habría que aprobarlo. Sabemos que hay algunas diferencias, que todavía no se ha llegado a un consenso. Por lo cual hoy pareciera difícil aprobarlo dentro del período de ordinarias, que termina el 30 de noviembre. Veremos”, sostuvo el jefe de Gabinete, sobre un tema que preocupa a la oposición, que exige que se retome el debate, que el oficialismo pida prorrogar las sesiones o que llame a extraordinarias.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, anunció que se detenía el debate por el esquema para 2025 Santiago Oroz

“ El Gobierno ya ha dado muestras de que puede manejarse con la prórroga de un presupuesto anterior y obtener superávit fiscal durante todos los meses, con lo cual no es una preocupación que no exista el Presupuesto , porque se prorrogará el anterior”, comentó y acotó: “Pero por supuesto quisiéramos, creemos que sería positivo para el país que se pueda sancionar un Presupuesto 2025, sobre todo que tenga como sustancia el equilibrio fiscal para así demostrar que hay un acuerdo de dos poderes en este tema. Creo que es una señal muy importante”.

“La están viendo”

En tanto, Francos defendió el rumbo económico de la gestión de Milei y le imprimió un tono esperanzador. Dijo que, más allá de la macroeconomía, los actores de la micro “la están viendo”, es decir, que ya obtienen los beneficios de este programa, implementado por el ministro Luis “Toto” Caputo.

“Mes a mes no solo son los números de la macro los que se modifican, también los de la micro. No todo se puede ver al mismo tiempo, pero uno ve crecimiento en todas las actividades; todos los semáforos rojos que veíamos en diciembre y enero, hoy son semáforos verdes, hay muy pocos rojos. Hay crecimiento en toda la cadena, en toda la actividad económica. Ha habido incremento en el salario real contra la inflación. No hay que esperar para ver el futuro, va a ir creciendo hacia adelante, todos los índices de la economía marcan mejoras”, analizó.

LA NACION