Kicillof y Fernández Sagasti fueron dos protagonistas de la presión kirchnerista al Presidente en la mesa política

En la reunión de la mesa política del Frente de Todos realizada el jueves pasado en la sede nacional del Partido Justicialista, el gobernador Axel Kicillof y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fueron dos de los exponentes de la presión kirchnerista sobre el presidente Alberto Fernández, ya sea para que defina su candidatura o, directamente, para que desista de presentarse.

Según contó hoy la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz -una de las presencias del albertismo en la reunión del jueves-, el gobernador le preguntó al Presidente si iba a postularse, o no, mientras que la senadora e integrante de La Cámpora opinó que el jefe del Estado debería desistir de la intención de pelear por la reelección.

“ Es la verdad relativa de cada uno de los que tomaron la palabra y le explicaron al Presidente por qué no verían con agrado que él fuera candidato. Anabel Fernández Sagasti, en su momento; Axel le preguntó al Presidente si podía clarificar si iba a ser candidato o no , fue el primero que tomó la voz y le preguntó, pero no lo puso en modo ‘Yo opino que sí o que no’. Otros fueron más directos y opinaron que no porque ponía en riesgo la posibilidad de que un ministro o ministra se pudiera presentar, o incluso un gobernador”, resumió Tolosa Paz, en declaraciones a Radio 10.

Cristina Kirchner, junto a Anabel Fernández Sagasti

La ministra de Desarrollo Social aclaró que ella fue una de las que contrapesaron el pedido camporista al Presidente. “ Ante esa verdad relativa, por ejemplo de la senadora Fernández Sagasti, hubo otras voces que se alzaron en otro sentido. Yo pienso distinto y no quiere decir que la verdad de una senadora no pueda ser tenida en cuenta. Nadie se puede arrogar la potestad de vetar a quien se siente con representación para ir a buscar una candidatura a presidente ”, resaltó.

“Juan Grabois dijo que quería ser presidente y no escuché a nadie decir que no era conveniente. Otros tendrán ganas de tener un candidato que venga de una provincia, que no sea porteño, y otros quieren y ven con buenos ojos que el Presidente sea reelecto. La gestión no es tan mala, si tantos ministros quieren ser candidatos a presidente ”, añadió Tolosa Paz, que resaltó que el documento que se difundió tras la reunión indica: “Primero, unidad; segundo, combatir la proscripción [que el kirchnerismo afirma que existe sobre la vicepresidenta]; tercero, PASO para definir nuestros candidatos”.

La mesa nacional del Frente de Todos, el jueves, en su primera reunión

Kicillof tiene definido buscar su reelección en la provincia de Buenos Aires, aunque su nombre también sobrevuela una posible candidatura presidencial. Distintas encuestas lo muestran como el dirigente kirchnerista que retiene el mayor porcentaje de votos propios de Cristina Kirchner. El gobernador fue uno de los dirigentes que el kirchnerismo aportó a la reunión. Fernández Sagasti, una senadora de extrema confianza de la vicepresidenta, tiene mandato en la Cámara alta hasta 2027 e integró el grupo de La Cámpora en la sede de PJ (llegó a la reunión y se retiró de ella junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza).

LA NACION