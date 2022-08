La ácida chicana con la que Javier Milei apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por el operativo en Recoleta

El diputado por La Libertad Avanza Javier Milei disparó contra Horacio Rodríguez Larreta en el marco del despliegue policial del pasado sábado a las afueras de las casa de la Cristina Kirchner en Recoleta. Para referirse al accionar del jefe de gobierno porteño, recurrió a una ácida chicana y hasta llegó a compararlo con la vicepresidenta.

El legislador se expresó en completo acuerdo con la intervención policial en Juncal y Uruguay y remarcó que “el rol del jefe de gobierno de la Ciudad es el de hacer cumplir las normas, o sea el derecho a transitar”. En dialogo con TN continuó: “Vos tenés derecho a manifestarte, pero no podes estar colisionando con el derecho del otro. Si vos transitas, no colisionas con el derecho del que se manifiesta. Surge entonces un falso dilema y eso no puede pasar”.

Una vez hecha la salvedad, cuestionó la gestión del funcionario porteño. “¿Sabés cual es el problema de Larreta? Te lo voy a decir así: Larreta es como un fideo de baja calidad, le falta huevo. Y además, es un ser siniestro. Es tan o igual de siniestro que Cristina Kirchner”, despotricó.

En un tuit, el diputado criticó la denuncia hecha desde la Ciudad sobre el incumplimiento de un acuerdo de paz con el kirchnerismo, que implicaba no movilizarse hacia el domicilio de Cristina Kirchner. “Ponerse en el rol de víctima y ser un relator de los hechos aun estando en el poder es la forma de hacer política de Juntos por el Kargo (sic). Más decisión y menos llanto, fideo berreta”, escribió.

Al igual que a la líder del PRO, Patricia Bullrich, se le preguntó también qué hubiera hecho para resolver el conflicto presente en el barrio porteño de la Comuna 2. “Fui muy concreto. De hecho, utilizaron algunas de las herramientas que sugerí: que usen carros hidrantes para no lastimar a nadie. Los que se estaban manifestando lo pueden hacer, lo que no pueden es joder a los otros”, resolvió. Y acotó: “No se pueden hacer todas esas cosas que hacían los kirchneristas ahí”.

El tuit de Javier Milei contra Horacio Rodríguez Larreta

Luego, procedió a reforzar su idea anterior y sumó: “Cuando quieran usar esto de los carros hidrantes, mi sugerencia además, es que hagan que lo que sale salga con color, pintura. Esto es para que los manifestantes no se vayan mojados, sino pintados”. “Después los vas a poder identificar más rápido y les terminas por sacar el plan. Es decir, además que estás viviendo de todos los demás, ¿también les vas a complicar la vida? Bueno, que eso tenga costo”, planteó.

En otro momento del diálogo televisivo, el legislador se pronunció sobre la situación judicial de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad y dio una respuesta concisa: “El que robó, tiene que ir preso. Lo único que me voy a limitar a decir es que a ella no le cierra el blanco. Y a esos pesaditos que piden una definición concreta, vayan y pídansela a Larreta. Yo tengo una responsabilidad institucional. Así como está mal que el Presidente se meta con la Justicia, está mal que el Poder Legislativo entre al campo del Poder Judicial”.

Sin desviar el foco de atención del gobierno porteño, remarcó que “la frase de que el que robó tiene que ir preso aplica para todos” y disparó una vez más contra la gestión Rodríguez Larreta: “A mi, por ejemplo, me gustaría revisar los número de la Ciudad. Pero el señor Larreta no permite que lo auditen”. Para Milei, el evento político actual más importante “no es que Cristina Kirchner niegue la corrupción sino que diga que del otro lado también hay corrupción”.

“Ella lo que está haciendo es amenazar a Juntos por el Kargo (sic). Les dice que si ella va presa, va a prender el ventilador y todos los demás saben que están sucios”, resaltó. Y dijo para terminar: “La oposición buscó hacer un fuego y una humareda por otro lado [en referencia al juicio político a Alberto Fernández por la comparación entre Diego Luciani y Alberto Nisman]. Y ahí nos damos cuenta que el problema no es solo el Frente de Chorros (sic) sino que Juntos por el Kargo (sic) también está sucio”.