La adhesión al kirchnerismo cae y crece el peronismo, pero el cambio no se traslada al debate partidario

El kirchnerismo está en declive como categoría de identificación política, coinciden distintas encuestas y admiten fuentes del justicialismo. Es un descenso que no se evidencia con la categoría “peronismo”, a secas, que en los estudios luce revitalizada . Sin embargo, por fuera del ámbito de los porcentajes y los gráficos de las consultoras, el fenómeno aún no se traduce en un debate interno del Partido Justicialista. Los dirigentes registran la pendiente descendente del kirchnerismo y la mayor fortaleza del peronismo como identificación, pero no observan que ese cambio desate discusiones en las reuniones de dirigentes y militantes.

Las cifras que manejan muchas consultoras (algunas llegan con frecuencia a manos de dirigentes del PJ) son elocuentes para exhibir la retracción del peso del kirchnerismo en la opinión pública y, por el contrario, la mayor fortaleza del peronismo. Un reciente estudio de Isasi/Burdman Consultores Políticos indagó sobre cuáles son las “identidades partidarias o ideologías políticas” más elegidas. Un 25% de los encuestados señaló sentirse más representado por la categoría “peronista”; la opción “kirchnerista” fue elegida por el 4%. “Pro/macrista” tuvo 14% de adhesión; “libertario”, un 12%.

En un estudio del mes de junio, las consultoras Grupo de Opinión Pública y Tres Punto Zero relevaron las preferencias en cuanto a identidades políticas. En primer lugar quedó “peronista”, con 20,9%. “Kirchnerista”, en cambio, figuró en quinto puesto, con un 9,2%. En un desglose de las cifras por rango etario, en el estudio se concluyó que el mejor desempeño de la identidad política “peronista” estuvo en el segmento joven, que va de los 18 a los 29 años (alcanzó el 23,7%); en cambio, el kirchnerismo fue mejor ponderado entre los mayores de 50 (llegó al 13,8%). Los libertarios figuraron segundos, detrás del peronismo, con 15,9%.

Con cifras del mes de abril, la empresa Aresco también dio cuenta del fenómeno, aunque con números más ajustados. En un estudio sobre “cercanía político-partidaria”, relevó al “peronismo no kirchnerista” con un 19,4%, y al “kirchnerismo”, con el 14,8% , en un ranking encabezado por “La Libertad Avanza” (25,6%). El estudio incluye un apartado de evolución en el tiempo en el que se observa la dinámica que siguió el kirchnerismo, que tuvo su pico en diciembre de 2011, con un 45,2%, y hoy experimenta un descenso de más de 30 puntos porcentuales. El “peronismo no kirchnerista” mostraba un desempeño de 16,2% en diciembre de 2011, tres puntos porcentuales menos que la performance de abril.

Sin traducción partidaria

Los dirigentes del peronismo conocen la retracción kirchnerista que muestran las encuestas y su contraparte, el fortalecimiento de la identidad peronista, pero subrayan que no es un motivo de debate interno.

“El peronismo absorbe los ‘ismos’, como el menemismo, el duhaldismo o el kirchnerismo. En este momento, y desde hace un tiempo, el kirchnerismo está por debajo de la marca peronismo. En la misma militancia de Unión por la Patria, que es más amplia que el justicialismo, vemos que hay una caída de la valorización del kirchnerismo. Es un tema que se socializa, pero no hay una estrategia de usar el título ‘peronismo’ y no ‘kirchnerismo’ ”, afirma a LA NACION un intendente bonaerense que se encuadra a sí mismo como proveniente del “peronismo ortodoxo”.

Según afirmó a este diario otro jefe comunal de Buenos Aires, “se viene dando una brecha entre el peronismo y el kirchnerismo” y “los emergentes peronistas empiezan a tener más relevancia”. Pero ese movimiento no repercute con fuerza al interior del partido: “En reuniones de intendentes, no se habla; en el territorio, es otra cosa. En las reuniones de los partidos justicialistas de distritos en los que no somos gobierno, esto lo tienen muy claro, pero el partido oficial está cooptado por el kirchnerismo ”.

La Campora, en la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia de 2022 Ricardo Pristupluk

Un dirigente bonaerense de paladar kirchnerista aseveró que “en la división pierden las dos partes [peronismo y kirchnerismo], pero el kirchnerismo se diluye más, sobre todo en el interior del país”. La fuente negó que sea un tema de discusión partidaria. “No lo es porque no percibimos esa división. Me parece que eso está en los que quieren separar el kirchnerismo del peronismo, miradas más sectarias ”, opinó.

Un exfuncionario de Cristina Kirchner también afirmó que “en las discusiones [de militancia] no se analiza” el declive kirchnerista y la performance de la marca peronista, pero ejemplificó el movimiento con una escena típica de las reuniones justicialistas: “Era muy normal terminar de cantar la marcha peronista con consignas de Néstor y Cristina, ahora es menos habitual” . Sostuvo que “la identidad kirchnerista la fueron monopolizando Cristina y La Cámpora, y fueron dejando afuera a más sectores”.

“No se está hablando de eso, por el momento”, contestó un intendente del Gran Buenos Aires ante la consulta sobre si se debate en el PJ el descenso del kirchnerismo y la mayor fortaleza del peronismo en los sondeos. “El género es el peronismo y la especie pueden ser el kirchnerismo, el peronismo federal, o en otros momentos, el duhaldismo y el menemismo. El kirchnerismo ha ganado la escena en los últimos 15 o 20 años. Es notable el tiempo durante el que ha llevado la batuta y aún la figura de Cristina es irremplazable”, evaluó.