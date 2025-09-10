La advertencia de un gobernador ante un posible veto de Milei a la ley de ATN

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió este miércoles a la convocatoria al diálogo que divulgó la Casa Rosada tras la derrota electoral del domingo y aseguró que hasta el momento no recibió ningún llamado oficial por parte de la jefatura de Gabinete, que comanda Guillermo Francos, ni de la cartera de Interior, a cargo del flamante ministro Lisando Catalán.

En este contexto, advirtió que si el Poder Ejecutivo decide vetar la ley que habilitaría la distribución diaria y automática del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se reunirá junto al resto de sus pares provinciales para definir una posición.

“Entiendo que el plazo de vencimiento es el viernes y hay que esperar a ver qué se decide finalmente. Si se veta va a demandar que los gobernadores tengamos reuniones y ver cuál es la posición que vamos a tener, por supuesto con la participación de los legisladores”, precisó Sadir, en diálogo con LN+.

Carlos Sadir Milei Tiene Que Terminar El Mandato Como Corresponde

“Si se veta el tema, el Gobierno seguiría teniendo la misma discrecionalidad absoluta para girar ATN a las provincias. En lo que va del año, nuestra provincia no ha recibido ningún monto de a pesar de haberlo reclamado y necesitado”, señaló el gobernador radical que forma parte del frente Provincia Unidas junto a sus pares, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), y Gustavo Valdés (Corrientes).

“Se volvería a la situación de hoy. Lo que buscamos con esa ley es evitar esa discrecionalidad y que se haga un reparto en función de los coeficientes de coparticipación para que todas las provincias reciban un recurso que hoy está recaudando el Gobierno”, aclaró Sadir sobre la ley que el Ejecutivo se apresta a rechazar, en línea con el reciente veto al financiamiento universitario publicado esta tarde en el Boletín Oficial.

Por otro lado, el gobernador se refirió a la derrota electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo, que lo aventajó por 13 puntos de diferencia. “Hay una demanda de la sociedad a introducir cambios o a corregir el rumbo, porque me parece que esta elección muestra mucho descontento de la ciudadanía. Me parece que es un llamado de atención al Gobierno”, planteó.

Entonces, el mandatario provincial se explayó acerca de los motivos detrás del descontento social. “Creo que se vislumbra un estancamiento de la actividad económica dicho por ellos mismos, por alguno de los funcionarios del gabinete. Lamentablemente, no llegan a la micro los cambios que se pretendían y los que todos esperábamos y por los que venimos haciendo un gran esfuerzo. Me parece que es un gran llamado de atención para ver esa cuestión”, indicó Sadir.

Pese a sus críticas, Sadir se mostró en desacuerdo con las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien llegó a decir que el Gobierno transita “su etapa final” y que “no tiene forma de salir adelante”. En cambio, el mandatario radical llamó a respetar las instituciones y sostuvo que Milei “debe terminar su mandato como corresponde”.

El vínculo entre las provincias y el Gobierno se encuentra tensionado, en gran medida por la suspensión de las obras y de la distribución de los ATN, además de algunos cortocircuitos con varios de los mandatarios aliados tras frustrarse en sus provincias un acuerdo electoral. Ahora, los gobernadores esperan una respuesta concreta por parte del Gobierno, que luego de la derrota electoral del domingo explicitó su intención de reflotar el diálogo federal.

En las últimas horas, el Gobierno envió algunas señales a los mandatarios provinciales. La primera, el llamado al diálogo por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, que todavía no se oficializó. El segundo, el nombramiento del hasta entonces número dos de Guillermo Francos, Lisando Catalán, al frente del ministerio de Interior, acompañado por el anuncio de la Casa Rosada en relación a la presentación del Presupuesto 2026, que hará el propio Javier Milei este lunes por cadena nacional.

Sin embargo, los ojos de los Gobernadores están puestos en la ley de ATN, recientemente aprobada por ambas Cámaras del Congreso, y si esta seguirá la misma suerte del financiamiento universitario, vetada esta tarde por el Ejecutivo.