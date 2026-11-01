La AFA ordenó transferencias a 10 sociedades bajo sospecha con la firma de un exdirector ejecutivo

Las órdenes de pago se repetían casi todos los meses. Llevaban el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la entidad. Estos documentos, secuestrados por la Justicia durante los allanamientos de diciembre y marzo pasado, revelan como ninguna otra prueba la conexión directa de la entidad dirigida por Claudio Chiqui Tapia con los desvíos de millones de dólares a empresas fantasma a través de la firma TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillete.

En esos comprobantes, León aparece como quien impartía las instrucciones a TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, para que transfiriera fondos a distintas personas y sociedades, “por cuenta y orden de AFA”. ¿El problema? Entre las firmas beneficiadas aparecen varias de las sociedades “fantasma” que LA NACION reveló durante estos meses y que habrían servido para desviar al menos US$57 millones de los fondos que recaudaba la AFA en el exterior.

Gerardo León es un abogado que desembarcó en la AFA en 2017 de la mano del entonces presidente de Boca Daniel Angelici, luego de un breve paso por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Ante la consulta de este diario, allegados a León buscaron despegarlo de la operatoria. Afirmaron que le falsificaron la firma y destacaron que al momento de las órdenes de pago, entre 2023 y 2025, ya no era director ejecutivo sino que se desempeñaba como mero “asesor” de la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. “Dejó ese cargo entre 2019 y 2020 porque no quería ser un ñoqui”, dijo una fuente de su entorno.

En la actualidad León cobra un sueldo de la AFA pero hace años no pisa las oficinas de la calle Viamonte ni el predio de Ezeiza.

Uno de los documentos con las instrucciones de pago

En las órdenes que aparecen firmadas por León figuran las cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) creadas en el estado de Florida, Estados Unidos, por cuatro argentinos que residen o tienen vínculos laborales en la ciudad de Bariloche: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat.

Esas sociedades registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en la ciudad de Miami. Y utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, la misma que se utilizó para crear otras empresas sospechosas. En total, esas cuatro firmas recibieron más de US$ 42 millones. Y dos días después de que LA NACION reveló su existencia y la “ruta del dinero”, manos anónimas las disolvieron en el registro societario de Florida.

La firma atribuida a Gerardo León en los documentos con las instrucciones de pago

Según reconstruyó y reveló LA NACION durante los últimos meses, el encargado de reclutar a los “prestanombres” que aparecen en esas cuatro sociedades “fantasma” fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de esa ciudad, muy conectado a la city porteña. Pero nunca se pudo probar quién dio la orden de crear en Florida esas sociedades para desviar dinero que luego habría llegado al país a través de una serie de cuevas y financieras, para su reparto, en efectivo, con bolsos.

Registros confidenciales que obtuvo LA NACION muestran manejos presuntamente irregulares de fondos que pasaron por ese circuito

Las órdenes de pago que ahora obtuvo LA NACION, que verificó su autenticidad, abarcan a un total de 63 sociedades y 2 personas físicas. Entre ellas, algunas que LA NACION ya había revelado durante los últimos meses y otras que hasta ahora no habían ocupado un rol clave en las revelaciones sobre el circuito financiero de la AFA.

LA NACION consultó a la AFA quién autorizó los pagos que dispuso León con su firma, quién controló a sus destinatarios, qué servicios concretos y/o contraprestación real dieron sociedades como Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat, entre otras, y si inició alguna investigación interna para determinar eventuales irregularidades. Pero desde la entidad que preside Tapia indicaron que “está todo en manos de la Justicia” y que el Juzgado federal de Campana “debe resolver”.

En ese sentido, en el listado de empresas que recibió fondos de la AFA figura, también, Mafer Trading, iniciales de Matías E. Fernández (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández), un argentino que fue empleado municipal en Lanús, figuró como monotributista, y consta como beneficiario de una Asignación Universal por Hijo (AUH). Esa empresa recibió US$1.345.000 desde TourProdEnter. Fueron siete transferencias en apenas tres meses. La última se concretó el 30 de diciembre de 2024 a las 11:03.

Fernández también aparece vinculado a W Trading. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, esa firma recibió trece transferencias por un total de US$2,3 millones. Al igual que las cuatro sociedades creadas desde Bariloche, W Trading no registró empleados, ni actividad verificada en Estados Unidos, y declaró como domicilio la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, en Miami.

Matías Esteban Fernández creó al menos dos de las sociedades pantalla que recibieron fondos de la AFA.

En esa misma dirección de Miami también se creó Tronador Import Export LLC, sobre la que ya dio cuenta LA NACION. En marzo de este año, este diario reveló que detrás de esa sociedad aparecía una jubilada de 70 años, con domicilio en el barrio de Palermo, Marcela Koldobsky, a quien varias fuentes la asocian con el mercado financiero en Buenos Aires.

Entre 2024 y 2025, esa firma embolsó US$2,4 millones provenientes de la AFA. Las transferencias más significativas fueron en 2025. El 2 de enero de ese año le remitieron US$197.500. Luego hubo un pago en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo, dos en julio, y dos en septiembre. El último envío ocurrió el 29 de septiembre del año pasado.

Una orden de pago de marzo de 2025 con dos transferencias a la empresa Tronador, entre otras.

Ahora, LA NACION accedió a un total de trece órdenes de pago con la firma del otrora director ejecutivo de la AFA, Gerardo León, que se emitieron entre 2023 y 2025. Los documentos fueron secuestrados por la Justicia en los allanamientos que se hicieron en diciembre y marzo pasados por orden de los jueces federales de Quilmes y Campana, Luis Armella y Adrián González Charvay.

Todas las órdenes, cabe aclarar, tienen el logo de la AFA, la firma de León, cuyos allegados negaron que sea auténtica ante la consulta de LA NACION, y una dirección de la empresa TourProdenter que solo aparece en el documento de su creación: 2920 NE 207TH ST. Suite 804, Aventura, Florida 33180. ¿Por qué? Porque a partir de 2023, la firma de Faroni y su esposa declaró al menos otros dos domicilios.

La controversia plantea una pregunta adicional: quién confeccionaba y autorizaba las órdenes de pago, quién las remitía a TourProdEnter y quién verificaba las facturas y las sociedades que aparecían como destinatarias de decenas de millones de dólares de la AFA. La documentación permite reconstruir parte de ese circuito administrativo, aunque todavía resta determinar quiénes eran sus responsables efectivos.

Allanamiento en la sede de la AFA Viamonte. Valeria Rotman

Otra de las empresas que aparecen en las transferencias ordenadas desde la AFA es Galatronic LLC. Detrás de esa firma aparece el mismo agente registrador de Mafer y Tronador, el argentino Ian Perchik, quien firmó la disolución de esta compañía en marzo de 2026. En apenas unos meses, Galatronic recibió más de US$ 2 millones desde la cuenta del Bank of America de Faroni y su esposa Erica Gilette.

Hay más. La lista de empresas beneficiadas incluye a Blueloom LLC, registrada en Miami y disuelta en julio del año pasado, y New Chicago Financial Solutions LLC, registrada en Miami por un asesor financiero argentino, Rodrigo Barbonetti.

También aparecen otras empresas que ya estaban en la mira de la Justicia como Argen Agro LLC, Spring Stal (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL, Tankat, Bernal Consulting, Capsen, Tech Global Solution, Certifax, Alpo International LLC, Navan Internation LTD, Mijo Trade, Chester International LTD, Team Virage SL, entre otras.

La mayoría de esas sociedades aparecen en un extenso informe que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, en la causa que tramita en el fuero penal ordinario, una de las pocas que no fue absorbida por el juez federal de Campana.

Ese informe valoró el contenido del material que se obtuvo a través de dos discoveries en Estados Unidos. “El análisis efectuado permite sostener, con la cautela propia de esta etapa, que la documentación proveniente de los procedimientos de discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”, dice el documento entre sus principales conclusiones.

La documentación obtenida en Estados Unidos y los papeles secuestrados durante los allanamientos locales facilitarían, además, contrastar las órdenes de pago con los movimientos bancarios y las facturas que les dieron origen. Ahora, ese material será evaluado por los peritos de la Corte Suprema que tienen en marcha al menos dos pericias contables. Una fue ordenada por González Charvay el 29 de abril pasado en la causa por la mansión de Pilar. Y la segunda se ordenó a mediados de julio en otra causa que tramita en el fuero Penal Económico.

.

En las órdenes de pago con la firma de León se repite un nombre: Alejandro Almaraz. LA NACION reveló en enero que se trata del hijo de José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección. Entre 2024 y 2025, recibió US$340.000 desde las cuentas de TourProdEnter LLC.

Almaraz (padre) jugó en varios equipos de la Argentina, sin descollar, se recibió de entrenador y terminó abriendo una academia de la AFA en la ciudad de Atlanta, en el estado sureño de Georgia. Pero su llegada al mundo de la Selección solo se explica por su estrecha amistad con el presidente de la AFA. Ese vínculo le abrió las puertas que permanecen cerradas para el común de los mortales. Compartió la intimidad con los jugadores y el plantel en la Copa América de Brasil, en el Mundial de Qatar y volvió a reaparecer en Estados Unidos pese al escándalo.