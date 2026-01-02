“El brujo de la selección”: una cuenta con dinero de la AFA hizo giros mensuales al hijo de un misterioso amigo de Tapia

La primera transferencia se registró el 14 de mayo de 2024. A partir de ese momento, los pagos se repitieron todos los meses. En total fueron 17 transferencias de US$20.000. El dinero, por un total de US$340.000, salió desde la cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, la empresa que recauda los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde diciembre de 2021.

Según surge de registros bancarios de Estados Unidos a los que accedió LA NACION, el receptor fue Alejandro E. Almaraz, con domicilio en Atlanta, en el estado de Georgia. En esa misma ubicación se registró “Passion Soccer Club”, donde se registró una academia de la AFA dirigida por su padre, José Almaraz, más conocido como “El Brujo” de la Selección.

Almaraz (padre) jugó en varios equipos de la Argentina, sin descollar, y luego se recibió de entrenador junto a campeones mundialistas del ‘86 como Jorge Burruchaga, Néstor Clausen y Héctor Enrique, según consta en la página web de la academia. Pero su llegada al mundo de la Selección solo se explica por su estrecha amistad con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Ese vínculo le abrió a Almaraz puertas que permanecen cerradas para el común de los mortales. Compartió la intimidad con los jugadores y el plantel en la Copa América de Brasil, luego estuvo en el Mundial de Qatar, y otra vez dijo presente en la Copa América de Estados Unidos.

“Es un regalo de Dios. Nuestro presidente es el ideólogo de todo junto con Scaloni. Yo soy un amigo del presidente”, confesó en una entrevista que le hicieron en 2023 refiriéndose al Campeonato del Mundo. En una cuenta de X que aparece inactiva desde 2021, donde se presentaba como “Unicef Usa. Director Deportivo”, Almaraz compartió una foto abrazado a Tapia. Fue en enero de 2018, cuando Tapia ya comandaba la AFA.

José Almaraz y Chiqui Tapia. La foto fue subida a las redes en 2018.

¿Cuál es su rol en la Selección? Pese a su experiencia como entrenador, en el mundo de la Selección todas las fuentes consultadas por LA NACION coinciden que Almaraz es una suerte de “guía espiritual” de Tapia. De manera jocosa, lo conocen como “El Brujo”, mientras que otros explican que su rol es lidiar con “las energías” que rodean a los equipos nacionales. Pero no solo eso. “En 2021, durante una gira de la Selección femenina, ‘Chiqui’ lo llamó a José porque se le había perdido su perro. Le pedía ayuda a la distancia”, contó a LA NACION un testigo de esa situación.

El misterio sobre Almaraz llegó a las redes sociales durante la gira previa al Mundial de Qatar, a raíz de un video grabado por un aficionado. Fue el día del 5 a 0 frente a la Selección de Emiratos Árabes Unidos. El amigo de Tapia aparecía en el campo de juego, revisando los arcos, en la previa al partido.

Almaraz camina por el campo de juego en la previa del último amistoso de la Selección antes del Mundial de Qatar

Al margen de su participación en los últimos campeonatos de la Selección argentina, Almaraz abrió una academia de la AFA en la ciudad de Atlanta, en el estado sureño de Georgia, donde se radicó hace varios años. “Passion Soccer Club” se presenta como “la única franquicia de la AFA en Estados Unidos”.

“La Academia AFA reproduce el ambiente de entrenamiento del fútbol argentino, donde el talento y la pasión se combinan para ayudar a los jugadores a alcanzar su máximo potencial. Con un cuerpo técnico altamente capacitado de la AFA, los jugadores desarrollan sus habilidades futbolísticas basándose en la identidad y la metodología del fútbol argentino”, se promociona a sí misma desde su sitio web.

Según los registros oficiales del estado de Georgia, “Passion Soccer Club” se fundó en 2022. El domicilio que aparece en esos documentos, donde también se menciona a José Almaraz como responsable, es 3455 Shady Woods Cir, Lawrenceville, donde hay una casa de familia.

Los registros del estado de Georgia muestran la dirección de las transferencias asociadas a José Almaraz.

Es la misma dirección que figura asociada a las transferencias de US$ 20.000 que hizo la empresa de Faroni y de su mujer durante 17 meses.

En total, se enviaron US$340.000 desde la cuenta de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, firma que se quedaba con el 30% de los ingresos de la AFA.

Esta casa ubicada en 3455 Shady Woods Cir, Lawrenceville (Georgia), está asociada a las transferencias de TourProdEnter y a la academia de fútbol de José Almaraz

Las transferencias a Almaraz se suman, así, a otros movimientos de US$67,7 millones de la AFA a un abanico de destinos llamativos o controvertidos: desde el envío de al menos US$44,3 millones a cinco sociedades “fantasma” constituidas en Miami que no registran empleados, ni actividad, pero en las que figuran como responsables argentinos con problemas financieros o asistencia social (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC, Velpasalt LLC, y W Trading LLC), al giro de US$6,3 millones a sociedades que compraron el club italiano de fútbol Perugia. También, la transferencia de más de US$500.000 a dos sociedades vinculadas al secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, como también a su esposa, Florencia Martirana. Y el dispendio de US$16,6 millones en gastos que incluyeron aviones privados, residencias en Ibiza, yates en el Mediterráneo, equitación, peluquería y decoración de inmuebles.

“El hijo de José”

El joven Almaraz jugó en Brown de Adrogué y en 2019 pasó a Barracas Central, el club de Tapia, según figura en el libro de pases que publica la AFA todos los años. “Vivía en Estados Unidos, le perdimos el rastro, es el hijo de José”, confirmó a LA NACION un dirigente del club que milita en la Primera B.

Una de las transferencias de US$20.000 a Alejandro E Almaraz desde la cuenta de TourProdEnter

La primera transferencia desde TourProdenter LLC a Almaraz es de mayo de 2024 y la última quedó registrada el 2 de septiembre pasado, aunque no se puede descartar que los pagos hayan continuado más allá de la fecha límite que abarcan los informes bancarios. Y un dato más: en marzo y en junio de este año figuran dos envíos de US$20.000 que se compensaron al mes siguiente.

¿Para qué era ese dinero? LA NACION intentó contactar a los involucrados, pero no obtuvo respuesta en los teléfonos registrados a nombre de la academia ni en los celulares personales.

En el sitio web de su academia de fútbol, en tanto, Almaraz compartió varias fotos con Tapia, con el capitán de la Selección, Lionel Messi, y con otros referentes del equipo nacional; con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y hasta con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. La campaña de marketing de la escuela para chicos incluye videos de las principales figuras de la Selección.

(Con la colaboración de Ricardo Brom).