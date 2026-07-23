La agenda de Javier Milei en Brasil para apoyar al hijo de Bolsonaro en las elecciones presidenciales

El presidente Javier Milei hará este viernes una visita oficial a la ciudad de San Pablo, Brasil, en un viaje que se extenderá hasta el sábado y donde expresará su apoyo a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en ese país el 4 de octubre.

En lo que será un nuevo desafío al mandatario Lula Da Silva, con quien mantiene un enfrentamiento ideológico puertas adentro y afuera del Mercosur, el viaje de Milei fue presentado oficialmente con la finalidad de “fortalecer los vínculos entre la República Argentina y el Estado de San Pablo”.

Milei y Lula, distanciados (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Además de reunirse con Flávio Bolsonaro, el presidente argentino participará el sábado de un encuentro de líderes de la derecha de la región, en busca de afianzar el predicamento de este sector en el mapa político de América Latina.

Como consignó LA NACION, el plato fuerte del viaje estará el sábado en San Pablo, adonde Milei llegará para asistir, en principio, a la presentación formal de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la derecha en Brasil.

Se trata de un nuevo gesto contra Lula, que competirá en las elecciones del 4 de octubre contra el hijo de Bolsonaro, como parte de la campaña de Milei para afianzar su “liderazgo” en la región en sintonía con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Cómo será la agenda de Milei

Milei partirá el viernes 24 de julio por la noche junto a su comitiva en vuelo oficial hacia San Pablo.

La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado 25, cuando el Presidente se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido con honores en la Plaza Cívica por el gobernador Tarcísio de Freitas.

Gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner - AP

Luego se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.

Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras, informó el Gobierno argentino.

Posteriormente, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, Nunes y Flávio Bolsonaro, esenador del Partido Liberal, en la que se abordarán temas de la “agenda bilateral”.

Flávio Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres) Eraldo Peres - AP

La visita oficial concluirá con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde por la noche participarán de la Convención Nacional del Partido Liberal, que proclamará a Bolsonaro como candidato.

La situación de Jair Bolsonaro

Milei tenía intención de visitar, en Brasilia, al ex presidente Bolsonaro, que cumple en prisión domiciliaria una larga condena por participar de un golpe de Estado contra Lula da Silva, pero la solicitud ante la Justicia de ese país obtuvo resultados negativos.

Desde el Gobierno habían admitido ante LA NACION gestiones ante la Justicia brasileña para tramitar el permiso de visita, a través de la Cancillería y la embajada argentina en Brasil, pero la respuesta del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes fue negativa.