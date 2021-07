El presidente de la AMIA dijo que son “los poderes del Estado y no las víctimas” los culpables de la impunidad

Con la consigna “Conectados contra la impunidad”, se celebró hoy el acto virtual de conmemoración del 27° aniversario del atentado terrorista contra la AMIA, que incluyó duras críticas a la falta de justicia. “Son los poderes del Estado y no las víctimas los únicos responsables por los entramados de inoperancia, corrupción y encubrimiento que nos impide llegar a la Justicia”, dijo el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum.

El acto comenzó a las 9:53, hora exacta a la que en 1994 un coche bomba explotó contra la sede de la mutual, en Pasteur 633. El sonido de la sirena dio inicio formal al acto, que empezó, como todos los años, con la mención de los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas en el atentado. También se compartieron breves testimonios de doce sobrevivientes y de 27 familiares de víctimas mortales.

El ataque terrorista, por el cual aún no hay condenas, dejó un saldo de 85 víctimas y más de 300 personas heridas.

En el acto central, que fue difundido vía YouTube y Facebook, se escuchó el mensaje del presidente de la AMIA, más duro que años anteriores, que criticó a los “poderes del Estado” -y no solo al Judicial- por la impunidad.

Silvia Bernstein fue una de las sobrevivientes del atentado que hoy contó su historia IMÁGEN DE TV

“Se cumplen 27 años de una explosión que todavía nos aturde, de un atentado planificado, organizado y ejecutado por el terrorismo fundamentalista que marcó la historia de nuestro país para siempre -afirmó Eichbaum-. Desde el 18 de julio de 1994, cuando la bomba terminó brutalmente con la vida de 85 personas, bregamos para que los responsables materiales e intelectuales sean sometidos a proceso judicial y cumplan condena efectiva por el delito que cometieron. La causa AMIA es una dolorosa herida que todavía no puede cicatrizar.”

El mismo día que Cristina Kirchner expone en los tribunales por la causa del memorándum con Irán, el presidente de la AMIA afirmó: “El juicio en ausencia es un elemento ajeno a nuestra constitución, a carta magna, no creemos en salidas improvisadas que encierran un problema futuro. No estamos dando esta pelea hace casi tres décadas para conformarnos con una promesa de justicia nunca llegará y que terminará siendo perjudicial. Ese es nuestro reclamo, lograr conocer toda la verdad, no solo fragmentos”, dijo.

Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA, durante su discurso, en el acto en conmemoración a los 26 años del aniversario del atentado a la sede israelita

Eichbaum se refirió a la causa judicial, a cargo del fiscal Sebastián Basso y, provisoriamente, de la jueza María Eugenia Capuchetti. “¿Cuánto hace que la fiscalía especial que conducen los fiscales Basso, Salum y Eyherabide no produce una mínima información nueva y sustanciosa que pueda esclarecer lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos, sus recursos? La investigación del Estado está a su cargo. Son cuatro fiscales y llevamos años sin que generen nada de valor”, cuestionó.

También habló de la importancia de cubrir la vacante que dejó el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral, que estuvo al frente de la causa hasta el año pasado. “En paralelo, el Juzgado 6 a cargo de la causa, no tiene aún designado a un juez o jueza en forma permanente. Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos constitucionales se activen con urgencia y que el juzgado no continúe vacante”.

Cuestionó además la absolución de Carlos Telleldín, dictada por el Tribunal Oral Federal 3 el año pasado. “Los jueces Basso, Ríos y Canero desperdiciaron una vez más la posibilidad de condenar al único acusado que estaba siendo juzgado, Carlos Telleldín. Luego de un juicio oral y publico en el que quedó claro que las pruebas eran suficientes, los jueces señalaron inocente a una persona señalada por la fiscalía. El caso pasó a la Cámara de Casación, que debe resolver la sentencia del tribunal”, dijo.

El acto de hoy fue organizado por la AMIA, la DAIA y un grupo de familiares de víctimas.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project