La Argentina participa de una cumbre convocada por Estados Unidos sobre el “resurgimiento del terrorismo político”

WASHINGTON.− El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, será el anfitrión este jueves de una cumbre en esta capital que contará con la representación de unos 70 países, entre ellos la Argentina, en la que se abordarán estrategias para contrarrestar lo que la Casa Blanca considera un “resurgimiento del terrorismo político”.

“Rubio invitó a representantes de diversas regiones, incluidas el hemisferio occidental, Europa y Asia”, señaló un vocero del Departamento de Estado a LA NACION, que supo que entre los participantes estará la Argentina. El principal representante del Gobierno en el encuentro será el canciller Pablo Quirno, que tiene actividad oficial prevista en Washington.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la cumbre se organizó porque el terrorismo de extrema izquierda es “una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.

“Dado que esta amenaza no se ha abordado adecuadamente en el pasado, cada intervención, designación o programa de asistencia en materia de seguridad crea un efecto multiplicador que refuerza las contramedidas tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Pigott en un comunicado publicado en X.

The resurgence of violent far-left political terrorism is not a new phenomenon — it is an old threat re-emerging with strong transnational links and new convergences.



Because this threat has not been adequately addressed in the past, each engagement, designation, or security… https://t.co/uXUnKl9yCY — Tommy Pigott (@statedeptspox) July 9, 2026

De acuerdo a documentos internos del Departamento de Estado citados por ABC News, la reunión sentará las bases para una “acción coordinada” destinada a contrarrestar a organizaciones internacionales que “buscan implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”.

En mayo pasado, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó la nueva estrategia de contraterrorismo, centrada en “identificar y neutralizar rápidamente” lo que el documento publicado por la Casa Blanca denominó “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, radicalmente transgénero o anarquista”, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.

“Utilizaremos todas las herramientas constitucionalmente disponibles para mapear sus actividades en el país, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan herir o matar a personas inocentes“, amplió el documento.

“Haremos lo mismo con los Estados que patrocinan a dichos grupos y con aquellos gobiernos que lleven a cabo complots letales en suelo estadounidense o contra estadounidenses en cualquier lugar”, añadió.

El documento advirtió que actualmente Estados Unidos se enfrenta a tres tipos principales de grupos terroristas: narcoterroristas y pandillas transnacionales; islamistas de larga trayectoria, y extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.

El presidente Donald Trump, a bordo del Air Force One. SAUL LOEB - AFP

“Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para afrontar la realidad de tales amenazas, así como para proteger a los ciudadanos norteamericanos y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, señaló un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters.

Pigott dijo que los esfuerzos se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil.

En ese marco es que Rubio convocó a altos funcionarios de más de 60 países para la cumbre que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. Además de la Argentina, otras de las naciones de la región invitadas son Chile, Perú y Costa Rica.

Según publicó The Washington Post este jueves, la reunión despertó inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, algunos aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.

Antifa es un movimiento político de extrema izquierda, antifascista y antirracista.

El diario norteamericano reveló además que a fines de mayo el Departamento de Estado celebró una reunión en La Haya sobre el movimiento Antifa y el terrorismo de izquierda, y que a mediados de junio “envió un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“, según dos fuentes al tanto del asunto citadas por The Washington Post.

“Varias embajadas respondieron, pero ninguna indicó que comparta la evaluación de la administración [Trump] sobre la amenaza”, señaló al diario una de las fuentes.

Un artículo de The New York Times de abril pasado, basado en documentos internos del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y de otros países, había destacado el “nuevo y amplio esfuerzo” de la Casa Blanca para “presionar a los gobiernos extranjeros y a las embajadas en el exterior” para que se unan a su lucha contra lo que denomina como “terroristas de extrema izquierda”.

“El gobierno de Trump está desplegando su maquinaria antiterrorista global contra movimientos de extrema izquierda como Antifa a pesar de ofrecer pocas pruebas de que representen una amenaza grave para los ciudadanos estadounidenses”, indicó el artículo.

Sebastian Gorka, asistente adjunto de Donald Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional. Alex Brandon - AP

Según The New York Times, uno de los líderes de la iniciativa, Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, “presionó a aliados para designar a más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas”, para que “investiguen a los grupos” y “busquen conexiones entre ellos y los estadounidenses”.