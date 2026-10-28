La Argentina volvió a votar en contra de condenar el embargo a Cuba en la asamblea de la ONU

NACIONES UNIDAS (AP).- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó este miércoles por mayoría a favor de condenar el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba por 34.º año consecutivo, aun cuando la campaña de Washington para influir en el resultado llevó a que varios países votaran en contra de la resolución o se ausentaran de la votación por primera vez. La Argentina, por segundo año consecutivo, fue uno de los que votaron en contra.

La movida de la administración libertaria marcó un nuevo acercamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien mantiene el embargo comercial sobre la isla. “No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada y los derechos individuales”, escribió tras conocerse el resultado el canciller Pablo Quirno.

“El régimen cubano no puede seguir escudándose en la soberanía para justificar la opresión de su pueblo, la persecución política, la supresión de las libertades y la negación de los derechos fundamentales”, añadió en un posteo de su cuenta de X y sumó: “El considerable aumento de votos en contra de esta resolución refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia. Cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional”.

Además de la Argentina, también votaron en contra Paraguay, Colombia y Ecuador. En 2024, cuando Diana Mondino era la canciller, la Argentina había votado en contra del embargo y esa decisión llevó al presidente Javier Milei a desplazarla y reemplazarla por el entonces embajador en Washington, Gerardo Werthein, quien más tarde fue suplantado por Quirno.

La votación fue de 130-17, con 25 abstenciones, mientras que la del año pasado había sido de 165-7, con 12 abstenciones. En esta oportunidad, países occidentales como Alemania, Italia y Letonia figuran entre los que se abstuvieron por primera vez en 34 años.

Una de las asambleas de la ONU ANGELA WEISS - AFP

Aunque este tipo de resoluciones no son jurídicamente vinculantes, sí reflejan la opinión mundial. La votación ante el organismo mundial se produjo mientras Cuba afronta crisis financieras cada vez más profundas y Estados Unidos incrementa su severa campaña económica. Además, Trump volvió a avivar la semana pasada el fantasma de una intervención militar al afirmar que buques de guerra estadounidenses podrían hacer escala en Cuba en su camino de regreso de la guerra con Irán.

Las tensiones entre Washington y La Habana se trasladaron a foros públicos en las Naciones Unidas. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se cruzaron el martes en un intercambio que llegó hasta los gritos en el pleno de la Asamblea General mientras debatían la resolución sobre el embargo.

Poco después de que Waltz iniciara sus críticas al gobierno cubano, Rodríguez bajó hasta el podio donde el enviado estadounidense se dirigía al salón y lo tildó de mentiroso, mientras intentaba plantear una cuestión de orden ante el funcionario que presidía la sesión.

“Este individuo tiene que alejarse de este podio. No va a intimidarme en los Estados Unidos de América”, afirmó Waltz mientras personal y seguridad de la ONU intentaban intervenir. “¿Entiende con quién está tratando? Esto es Estados Unidos. Retroceda”, exclamó.

En una publicación en la red social X, Rodríguez le recordó a Waltz dónde estaba haciendo sus comentarios, al señalar que estaba en la ONU, no en una reunión de seguridad nacional en la Casa Blanca.

El gobierno de EEUU miente de forma grosera y permanente en la Asamblea General de @ONU_es.



Su Representante Permanente en Naciones Unidas, con su prepotencia y soberbia, olvida que se encuentra en Naciones Unidas, no está en el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU ni en una… pic.twitter.com/hGxu6ssFKV — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 27, 2026

Una semana antes, se produjo una interacción similar entre Waltz y su homólogo cubano, Ernesto Soberón Guzmán, fuera de un panel organizado por Estados Unidos con disidentes cubanos y exprisioneros que buscaba destacar denuncias sobre el comportamiento opresivo del gobierno de la isla.

El embargo de EE.UU. contra Cuba se impuso por primera vez en 1960, después de que Fidel Castro encabezara una revolución que derrocó al dictador Fulgencio Batista y nacionalizó propiedades pertenecientes a ciudadanos y corporaciones estadounidenses.

Como resultado, el país caribeño pasó décadas afrontando el grave impacto de prolongados problemas económicos y financieros, y ahora está siendo llevado al límite después de que Trump anunciara a finales de enero que impondría aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. La advertencia, en la práctica, cortó el suministro de combustible a la isla, lo que provocó apagones generalizados que afectan actividades básicas como cocinar, el abastecimiento de agua y los servicios de internet y telefonía.