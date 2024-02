escuchar

Cualquier libertario de la primera hora puede contar que Javier Milei, tiempo atrás y en la intimidad, era más elogioso con Cristina Kirchner que con Mauricio Macri. Él la tildaba de “burra” en Economía. Pero como cuadro político siempre le tuvo mucho respeto. Que ella haya sido dos veces presidenta con un perfil frontal y profundamente ideológico a Milei le provocaba sentimientos positivos. Esto fue así hasta esta semana. “La jefa de la banda”, la llamó, de forma inédita.

La decisión de aumentar la aspereza con la expresidenta fue premeditada en la Casa Rosada. Se estaba alimentando el mito de que Milei consideraba a Cristina una “genia del mal”, pero genia al fin. Y tocó exacerbar la polarización con el kirchnerismo para elevar la mística libertaria y vaciar de sentido al centro del espectro político. “Nosotros y ella tenemos el mismo problema”, se sinceró un dirigente de La Libertad Avanza.

Esta semana el blanco fue Cristina, pero la pasada fue Lali Espósito y, la anterior, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. El ataque teledirigido y ultrajante es una herramienta reivindicada por la cofradía mileísta como signo de autenticidad. “Así fue que llegamos hasta acá”, sacan pecho en el ala presidencial.

Con ese prisma es que debe mirarse el nombramiento de Juan Pablo Carreira como director general de Comunicación Digital. Carreira -que hasta ahora estaba escondido detrás del seudónimo Juan Doe con 145.000 seguidores en X (Twitter)- es ingeniero industrial y dejó un trabajo remunerado en dólares para dedicarse full time a la causa libertaria.

A nadie sorprendió su nombramiento. Desde el primer día, varios “don nadie” asisten a la Casa Rosada para zambullirse en las redes a dar la batalla cultural. Son todos varones y ninguno tiene más de 30. @ElPelucaMilei, @GordoDan y @SagazexFugaz son algunos de los seudónimos que enmascaran a estos jóvenes de carne y hueso que comunican en redes oficiales y no oficiales y que alimentan el relato libertario. Su coordinador es el diputado provincial, Agustín Romo. Trabajan en el Salón de las Mujeres, un espacio del primer piso de la Rosada al que tapiaron con hojas A3 para resguardarse de los curiosos.

No todos tienen el mismo perfil. Algunos son feligreses del ultraliberalismo desde el primer día. Carreira, que es el fundador de La Derecha Diario, organizó una de las primeras charlas de Milei en un auditorio under bautizado El Club de los Viernes en 2017. Otros, en cambio, vieron en Milei una fuente de ingresos: el contenido del “Peluca” siempre fue muy viral y eso se monetiza.

Los padres fundadores

Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”

Carreira fue entronizado como director general pero en las próximas semanas también se designará un director y un coordinador en esa área. Aunque cobren sueldos del Estado de hasta 1,5 millones de pesos, ellos no se autoperciben como militantes con cargo. Se ven como el corazón del proyecto libertario y como los hacedores del triunfo de Milei. Los founding fathers. “Nosotros fuimos los que hicimos esto”, dice uno de ellos con aire centennial. Para evitar contradicciones, se ocupa de enfatizar que redujeron el presupuesto en comunicación digital “en un 95%”.

La maquinaria que alimenta la conversación pública en redes es crucial para que Milei pueda sostener su programa: la batalla cultural tiene que funcionar como anestesia para aguantar la licuación de los ingresos hasta el supuesto rebote en “V” de la economía que promete el Presidente.

Todo el relato tiene, además, una estética que acompaña. A la Casa Rosada volvió Lilia Lemoine, la diputada había caído en desgracia en las elecciones generales cuando introdujo la polémica por la paternidad “optativa”. Regresó para maquillar a Milei para una entrevista televisiva, porque sabe mejor que nadie cómo darle al Presidente un aspecto joven y viril. No es la única que estuvo de regreso: esta semana también volvió a la sede de gobierno Iñaki Gutiérrez, para alimentar el Tik Tok del Presidente. Los libertarios son guardianes de la imagen. El día que fue a la mesa de Mirtha Legrand, Karina Milei le hizo repetir a Martín Menem su video de promoción.

Javier Milei, maquillado por Lilia Lemoine para una de sus entrevistas televisivas Captura de video

Gestión con demoras

La construcción del relato mileísta viene siendo, hasta ahora, eficaz. Una encuesta de Poliarquía arroja que el crédito social hacia Milei se mantiene alto (el 57% de los encuestados dice que el Gobierno sabe resolver los problemas del país) y que caen las expectativas inflacionarias, si bien la imagen de Milei se resiente levemente (en febrero alcanzó el 48% positivo, dos puntos menos que en enero). El Presidente se mantiene firme entre los jóvenes y retrocede con fuerza entre los adultos mayores. Y tiene más apoyo en el interior del país que en el AMBA, algo que lo empodera en su disputa con los gobernadores.

Debajo de la narrativa y del déficit cero que Luis Caputo exhibe como estandarte, hay varios problemas para hacer arrancar la gestión. Milei se jacta de evitar la agenda presidencial típica de cortes de cinta y reuniones y con eso justifica que varios días a la semana los pasa en Olivos sin que se le conozca actividad pública (algunos comentan que de noche duerme mal y que es necesario cuidar su descanso). Pero en la diaria, faltan muchos nombramientos en terceras y cuartas líneas que son vitales para movilizar expedientes. Todavía no se pudo modificar el organigrama para fusionar el ministerio de Economía con el de Infraestructura, que son dos moles en términos de burocracia.

Los libertarios son novatos en la administración pública, pero también muy desconfiados a la hora de incorporar gente. La mesa chica de Milei, integrada por su hermana y por el asesor todoterreno Santiago Caputo, quiere defender la pureza del proyecto. Y, en un segundo anillo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quiere tener control sobre todos los nombramientos. El ruido que esta semana hubo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvo que ver con eso. Ella comenzó a irritarse por los rodeos para nombrar al nuevo titular de la Anses, Mariano de los Heros. Tras el desplante, finalmente su nombre se publicó el jueves en el Boletín Oficial.

Por lo demás, Pettovello está de acuerdo con el planteo presupuestario para su área y la orientación del gasto. “La concepción de este gobierno es que hay que asistir a la niñez por encima de los adultos mayores, porque los chicos son el futuro. Y que la asistencia debe ser directa y sin intermediarios”, sintetizó un colaborador oficial. Milei fue más directo. Dijo: “El problema es que no hay plata, y los jubilados son el sector etario que menos pobres tiene en la Argentina”. Con esa mirada, el Gobierno puede capear un paro de trenes con su embestida contra un sindicalista como Omar Maturano (La Fraternidad), pero tendrá un costo alto si las clases no comienzan la semana que viene.

En este contexto, parece muy difícil que Macri pueda, como pretende, “ayudar en la gestión” a La Libertad Avanza. “Hay mucho temor de que nosotros cooptemos el gobierno. Comenzó a haber algo de consulta esporádica, pero todo es escandalosamente lento”, describió una figura de Pro. En el macrismo, la admiración por la audacia de Milei para recortar gastos sin corrección política -como Milei, Macri también alguna vez habló despectivamente del Congreso- se mezcla por el espanto por los problemas de ejecución. “Tienen la dirección correcta pero la gestión es una catástrofe. No nos dejan entrar a nosotros pero tienen al kirchnerismo y al massismo metido adentro”, se exasperó un referente macrista.

Los libertarios no se quieren dejar ayudar por Macri. Por eso, le marcan los tiempos al expresidente y dilatan cualquier tipo de acuerdo. El nivel de desconfianza es total. Un hombre de Pro que está cerca del exmandatario apuntó esta semana: “Si hacemos la alianza y les va mal, nosotros caemos con ellos. Por eso necesitamos tener intervención real. Porque si no encauzamos la gestión y no hay una dinámica parlamentaria seria, esto a Mauricio no le sirve”.

Milei dijo que hablará con Macri después de su visita a Washington y que todavía no definió si será “en persona o telefónicamente”. El Presidente participará de la conferencia conservadora (CPAC) y espera volver empoderado como una figura atractiva para la meca de la derecha mundial. Si vuelve con aires de grandeza, difícilmente esté dispuesto a compartir poder con el líder de Pro.

Temas Javier Milei