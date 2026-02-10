La Cámara avaló un pedido de Spagnuolo para abrir otra investigación sobre el origen de sus presuntos audios: los riesgos para la causa Andis

La Cámara Federal porteña hizo lugar este martes a un planteo que había presentado el año pasado Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) procesado este lunes, y ordenó que se abra una nueva investigación sobre el origen de los audios en los que una voz adjudicada a él habla sobre corrupción en el organismo. El objetivo final del exfuncionario es que todo el caso se declare nulo.

La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah.

Este fallo podría obstaculizar el avance de la causa que investiga la corrupción en la Andis, que a partir de este jueves estará a cargo de un nuevo juez porque a Sebastián Casanello, autor de los procesamientos, le vence ese día la subrogancia. Casanello interviene en este expediente como suplente a cargo del juzgado federal 11, que no tiene titular. La Cámara sorteará este miércoles, a las 11, al nuevo magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. En el bolillero hay cuatro posibles candidatos: María Servini, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.

El nuevo juez -o jueza- tomará entonces esta causa con la instrucción de la Cámara Federal de que debe “sustanciar” (darle trámite, con intervención de las partes y sin la posibilidad de rechazar el pedido “in limine”) el planteo de Spagnuolo en relación con sus presuntos audios. Casanello había considerado que no era necesario hacerlo. Este martes la Cámara le anuló esa decisión.

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico Archivo

¿Qué pretende Spagnuolo? Que toda la causa se declare nula con el argumento de que sus cimientos son ilegales. Acompañó a su pedido las conclusiones de un informe privado que sostiene que los audios sufrieron “adulteraciones y manipulaciones” y parecerían haber sido “obtenidos por medios subrepticios por un tercero que no participó de la conversación”. La Cámara Federal dispuso ahora que se investigue si eso fue así.

El pedido de Spagnuolo fue presentado en noviembre pasado, cuando Casanello acababa de rechazar un planteo similar de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina. Al pedido de los Kovalivker el juez sí lo “sustanció” y el 26 de septiembre pasado lo rechazó, con un fallo en el que dijo que los audios no habían sido usados como prueba sino como una “notitia criminis válida” y que los cuestionamientos se sustentaban en “conjeturas o hipótesis no acreditadas” que de ningún modo justificaban la medida extrema de anular toda una causa.

Esta decisión de Casanello fue apelada por los Kovalivker y la Cámara, por dos votos contra uno (misma mayoría que este martes), le devolvió el año pasado el caso al juez para que profundizara su investigación sobre los audios y dijera si habían sido o no adulterados y para que detallara en qué otros elementos se había apoyado el fiscal Franco Picardi -más allá de los audios- para avanzar con su investigación.

Ante aquella instrucción de la Cámara, Casanello volvió a fallar este lunes, otra vez en contra de los pedidos de los dueños de la Suizo Argentina.

Pero en paralelo con estos trámites promovidos por los Kovalivker, la defensa de Spagnuolo insistió con su pelea judicial. Apeló el fallo de Casanello que se había negado a abrir lo que él consideraba que era otra investigación similar, por los mismos audios, que hubiera implicado duplicar lo ya hecho. Este martes, el exfuncionario logró que la Cámara le diera la razón.

La denuncia del Gobierno

Mientras tanto, otra causa investiga también los audios adjudicados a Spagnuolo. Esto también fue considerado por Casanello, que entendió que no tenía sentido investigar, en dos expedientes distintos, el origen de las grabaciones. El otro expediente es una denuncia que presentó el Gobierno con la firma del abogado Fernando Soto, que era mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, sobre presunto espionaje ilegal. Esa denuncia tenía como eje central que se investigara la filtración de una serie de audios de Karina Milei. La tramitan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

Los audios de Spagnuolo

Los audios de la polémica son grabaciones que se conocieron en agosto pasado en las que quien fue identificado como Spagnuolo dice que por debajo de él había una estructura de corrupción dentro de la Andis a la que vincula a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Cuenta que le avisó a Javier Milei, que no hizo nada al respecto.

Esos audios fueron un elemento central de la denuncia que dio origen a esta causa, en la que Casanello procesó ayer a Spagnuolo y a otras 18 personas por una serie de delitos que incluyeron asociación ilícita, sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero los audios no fueron usados como prueba, ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez. No están tampoco mencionados en las más de 300 páginas del fallo de los procesamientos de esta semana.