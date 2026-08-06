La Cámara de Casación dejó firme el procesamiento de Julio De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes los procesamientos del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y de su esposa, Alessandra Minnicelli, en la causa en que ambos están investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.

Se les reprocha un enriquecimiento patrimonial no justificado de alrededor de 677.000 dólares, según la decisión del juez federal Sebastián Casanello.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declararon inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores del exfuncionario y su pareja.

El 9 de febrero último, el juez federal Casanello procesó sin prisión preventiva a De Vido y a Minnicelli tras considerar un supuesto enriquecimiento ilícito reflejado en dos supuestos: la adquisición de un inmueble en esta ciudad cuyo valor sería de US$ 587.000, así como la tenencia no justificada de US$ 90.000 en efectivo.

Alessandra Minnicelli, mujer del exministro Julio De Vido Archivo

De Vido había sido procesado como autor del delito, mientras que su mujer, como partícipe necesaria.

Se les imputa que durante el período 2003 a 2017 el exministro de Planificación “habría aumentado de manera apreciable e injustificada su patrimonio mientras se desempeñó en la función pública, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”.

Al rechazar el recurso, la Sala IV consideró que en el caso no se demostraron los requisitos formales necesarios para habilitar la instancia ya que la resolución recurrida no es de aquellas sentencias definitivas que ponga fin a la acción penal, ni las partes acreditaron en la causa una cuestión federal que permita la revisión de la alzada.

De Vido está en arresto domiciliario por razones de salud luego de que la Corte confirmó su condena a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos en el caso de la tragedia de Once. Además, enfrenta otra condena a cuatro años por fraude por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. También fue condenado a una pena de cuatro años por fraude en la adquisición de gas natural licuado.

En la actualidad, De Vido está siendo investigado en la causa de los cuadernos de las coimas, donde está acusado de recibir bolsos con dinero.

El caso de enriquecimiento había sido investigado por el fiscal Carlos Stornelli y los jueces Octavio Aráoz de Lamadrid, Luis Rodríguez y luego, en 2023, el exministro fue indagado por Julián Ercolini.

Casanello resolvió su situación procesal y lo procesó con su esposa. Fueron embargados por 998 millones de pesos cada uno.

Casanello sostuvo que no pudo acreditar dinero en efectivo, máxime cuando Minnicelli no tenía ingresos. Y también faltaban sus declaraciones juradas de bienes de 2000 a 2003.

Uno de los bienes que aparecen en el centro de las sospechas es un departamento sobre la Avenida del Libertador al 2200, que supuestamente De Vido alquilaba, pero que se sospecha estaba a nombre de sus testaferros.

Casanello embargó ese inmueble ubicado en la Avenida del Libertador 2275/2277, piso 10, la baulera y la cochera. Fue comprado entre 2007 y 2009 mediante una sociedad que buscó ocultar a sus dueños,

Estaba registrado a nombre de Uni-Vite Argentina S.A., pero De Vido y Minnicelli habrían simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018. Estuvieron allí hasta marzo de 2023, cuando el departamento fue vendido.

El juez Casanello se sorprendió de que la venta no fuera objetada, máxime cuando había sospechas de que era simulada, por lo que llamó a indagatoria a los supuestos testaferros que figuraban como dueños y a los compradores del inmueble en 2023.

La valuación oficial determinó que el departamento tenía un valor de entre 600.000 y 660.000 dólares en 2007, y de entre 670.000 y 730.000 dólares en 2012, aunque en la operación figura el 50% de esas sumas.