La campaña de LLA | Javier Milei llega a Mendoza y visita San Rafael, un bastión del peronismo

MENDOZA.- El presidente Javier Milei pondrá este jueves un pie en Mendoza, en medio de la caliente campaña electoral. Pero llegará a un lugar particular: eligió visitar el sur provincial, la comuna de San Rafael, histórico bastión del PJ, por lo que hay expectativas de cómo transcurrirá la jornada, teniendo en cuenta algunos incidenes en otras jurisdicciones del país.

Anoche, desde la Casa Rosada confirmaron a LA NACIÓN que el mandatario también hará una caminata por las calles de la capital provincial, durante la tarde, algo que estaba fuera de agenda y que había sido descartado en los últimos días por los propios funcionarios mileístas.

En el Gobierno que comanda el radical Alfredo Cornejo, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA) para los comicios de octubre, creen que no habrá desmanes pero buscan “evitar que se altere el orden”, luego de trascendidos que indicaban posibles disturbios en las afueras del Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, donde asistirán más de 700 personas, entre empresarios y dirigentes políticos y sociales para participar del Almuerzo de las Fuerza Vivas.

De hecho, la propia vicegobernadora Hebe Casado, oriunda de San Rafael, fue quien dio la voz de alerta, que luego fue puesta bajo “paños fríos” por el propio Ejecutivo provincial. La funcionaria cargó sus tintas días atrás contra la actual gestión peronista municipal, en manos de los hermanos Félix: Omar, intendente, y Emir, candidato a diputado nacional. “Ellos hacen las acciones útiles para que tenga alguna repercusión negativa, los conozco desde hace 20 años. Que se vayan a generar desmanes, dependen del intendente. Estoy convencida de que puede llegar a pasar, lo han hecho en otros lugares donde ha ido el presidente”, señaló Casado, en alusión también a los altercados con la policía que se vivieron semanas atrás en San Rafael durante la marcha universitaria.

Frente a eso, desde el Gobierno provincial indicaron que no hay indicios de que ocurra una situación indeseada, al tiempo que confían en que todo “transcurrirá con normalidad”, indicaron a LA NACION. “No percibimos nada raro, en cuanto a manifestaciones, al menos por ahora. Supuestamente se han organizado para juntarse en un lugar específico”, señalaron las fuentes consultadas del oficialismo mendocino sobre la actividad en San Rafael.

De todas maneras, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, hizo mención al operativo de seguridad que montará la provincia, más allá de lo que despliegue el gobierno nacional, con varios anillos de control, a cargo de Casa Militar y la Policía Federal.

Alfredo Cornejo junto a Luis Petri

“Con la Policía de Mendoza estamos a cargo de la zona de exclusión y los anillos externos, con el orden vial y los controles para llegar al lugar. Esperamos que todo transcurra con normalidad y orden, como tiene que ser. Esperamos que todo esté bien y que no haya sucesos que motiven una actuación policial. Hay que respetar la institucionalidad de este encuentro, más allá de las cuestiones ideológicas y de que estamos en contexto de elecciones”, señaló la funcionaria mendocina.

De igual forma, un grupo multisectorial del departamento sureño, integrado por gremios, organizaciones políticas, ambientalistas, jubilados y representantes de discapacidad, realizará una manifestación en rechazo al presidente. “Nos concentramos por el futuro y la libertad de todos”, reza la convocatoria hecha por las redes sociales, para este jueves a las 10 en el cruce de Tirasso y Zapata, a pocas cuadras del Centro de Congresos y Exposiciones. Los organizadores invitaron a los manifestantes a llevar carteles o globos negros como símbolo de disconformidad con las políticas del Gobierno nacional.

En diálogo con LA NACIÓN, el intendente sanrafaelino, Omar Félix, se mostró confiado en que no habrá inconvenientes durante la jornada. “Veo todo tranquilo, pero no tengo información ni de Nación ni de Provincia. No hay un clima complejo y en la marcha universitaria no hubo grupos violentos”, expresó el jefe comunal, quien también subirá al escenario en el almuerzo para dar su discurso, antes de que lo haga el gobernador y el presidente, más allá de los reclamos que realicen los empresarios. También estará presente el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional de LLA, Luis Petri, quien confirmó a LA NACIÓN que tras el almuerzo, participará, junto con el presidente y el gobernador, de una caminata por el centro de la Ciudad de Mendoza, prevista para las 18.

Tras el almuerzo en el sur, Milei se trasladará con Cornejo y Petri a la capital provincial para participar de una caminata.

De acuerdo con información oficial, de última hora, para el operativo en la capital provincial se dispondrán 100 policías durante el recorrido. Asimismo, habrá 300 efectivos apostados en el kilómetro cero para el anillo de seguridad, además de 35 bicipolicías de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) y 30 comandos.