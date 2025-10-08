Javier Milei fue abucheado e insultado en el microcentro porteño

El presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron abucheados e insultados este miércoles por un grupo de personas en el microcentro porteño. Ocurrió en avenida de Mayo y Perú, de donde debieron retirarse rápidamente al grito de “chorros”, “hijos de p...” y “coimera”.

Los funcionarios se encontraban acompañados de custodios presidenciales y subieron rápidamente a una camioneta negra para salir de las inmediaciones, según se aprecia en distintos videos que se viralizaron.

La situación ocurrió en medio de un fuerte escándalo que afronta el Gobierno luego de que se revelaran los vínculos de José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. El hombre, que será extraditado a Estados Unidos, había aportado fondos no declarados para la campaña del libertario en 2019. Previo a esto, había firmado un contrato por un millón de dólares.

Abucheos a Javier y Karina Milei en microcentro

El caso generó tal revuelo que terminó con la renuncia de Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones. También decidió dar un paso al costado en la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y pidió una licencia hasta la finalización de su mandato como legislador.

El grupo de personas también trató de “coimera” a la secretaria general de la Presidencia, en referencia a la polémica por un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), escándalo en el que aparece mencionada Karina Milei.

Abucheos a Javier y Karina Milei en microcentro 3

El rechazo de los vecinos tiene lugar, además, en medio del avance opositor en el Congreso y de una serie de caminatas y visitas provinciales que tuvieron malos resultados para los dirigentes de La Libertad Avanza.

Incidentes en Santa Fe

El fin de semana pasado, Milei afrontó varias protestas en su contra en Santa Fe y Entre Ríos. En la primera provincia, el Presidente debió cancelar su caminata luego de que manifestantes opositores protagonizaran incidentes con la policía. Allí se veían banderas y pancartas del Partido Obrero, junto con un globo del número tres, en referencia al escándalo por el sistema de coimas.

Milei buscaba promocionar a su candidato para las legislativas en el distrito, cuando se escucharon insultos similares a los de este miércoles en el microcentro porteño. El sábado sumaron otras canciones como: “Milei, basura, vos sos la dictadura”. También cantaron: “Como a los nazis, les va a pasar; a donde vayan los iremos a buscar”.

Incidentes y manifestaciones durante la visita de Milei en Santa Fe

Los incidentes ocurrieron cuando la Policía quiso despejar la zona. Prefectura detuvo a dos personas, y los medios locales reportaban un total de cuatro detenidos.

Tras lo ocurrido, Milei solo pudo saludar a los militantes que lo acompañaban desde el balcón del hotel donde se encontraba y, luego, se fue de inmediato hacia Entre Ríos para encontrarse con el gobernador Rogelio Frigerio.