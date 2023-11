escuchar

ROMA.- La campaña para que el papa Francisco viaje a la Argentina llegó este domingo al Vaticano. Al mediodía romano (las 8 en la Argentina), la hora en la que el Pontífice suele asomarse todos los domingos a la ventana de su despacho del Palacio Apostólico para la tradicional oración mariana del Ángelus, apareció entre la multitud de fieles una gran bandera argentina con una leyenda más que elocuente: “Vení Francisco tu pueblo te espera”.

Con el logo de La Familia Grande Hogar de Cristo, una federación de centros barriales presidida por el sacerdote José «Pepe» Di Paola, que lanzó recientemente una campaña para impulsar la postergada visita del Papa Francisco a la Argentina, la bandera fue desplegada por una representante de esa agrupación y otras seis personas que viajaron desde la Argentina a Roma en el marco de un proyecto de la de la asociación civil italiana Libera, que se dedica a la lucha contra las mafias, para dar a conocer la experiencia del decomiso de bienes a la criminalidad organizada con reutilización social.

“El viaje tiene que ver con el proyecto de ley de administración de propiedades recuperadas por la Justicia con fines sociales que estamos impulsando e invitamos a representantes de diversas organizaciones para que puedan ver cómo funciona en Italia este modelo”, dijo a LA NACION Lucas Manjón, coordinador de la sección argentina de Libera, que estuvo con la bandera en la Plaza de San Pedro.

“Aprovechamos para traer al Vaticano la campaña de los Hogares de Cristo para que el Papa viaje a la Argentina porque nos sumamos a esa convocatoria y porque creemos que sería importante que Francisco fuera a la Argentina a reencontrarse con su pueblo, que lo necesita en este momento y, más aún, lo va a necesitar el año que viene”, explicó Manjón, que ya viajó el año pasado en el marco del mismo proyecto, en el que participó el juez federal Sebastián Casanello .

“La idea de que el Papa viaje a su país ilusiona a cantidades de gente, sobre todo en este momento de gran dificultad y es la gran esperanza de todo el pueblo argentino, como se reflejó en forma evidente en la última peregrinación a Luján”, añadió Manjón, que es profesor de historia y especialista en criminalidad organizada y narcotráfico.

Coincidió Rocío Anchorena, que fue quien llevó la bandera, coordinadora de la cooperativa San Cayetano de los Hogares de Cristo, en cuyo taller textil trabajan unos 60 chicos que realizaron concretamente el estandarte que fue desplegado en la Plaza de San Pedro. “Estábamos preparando el merchandising para la misa que se va a celebrar este viernes 10 de noviembre en el santuario de la Virgen de Caacupé, en La Matanza, como parte de la campaña para que el Papa viaje a la Argentina y como yo no iba a estar por este viaje a Italia, los chicos del taller me dijeron ‘¿por qué no te llevás una bandera? ¡Llevate algo grande para que el Papa la vea!’ Y así fue como armaron la bandera que trajimos al Vaticano”, contó.

Anchorena admitió que nunca se imaginó que la bandera, que fue varias veces enfocada por las cámaras de Vatican Media, que transmiten en directo el Ángelus dominical por Youtube y otros canales, iba a tener semejante visibilidad. “Nunca imaginamos que se iba a visibilizar tanto, yo no era tan consciente de que iba a verse de esta forma... Por eso enseguida nos llegaron muchísimos mensajes”, dijo, entusiasmada la coordinadora de la cooperativa San Cayetano. “Fue muy emocionante, la última vez que había viajado a Roma fue hace quince años, esta fue mi primera vez con el papa Francisco y esperamos que haya podido ver nuestro pedido. Nosotros ponemos toda la fuerza para que eso suceda”, agregó.

Francisco desde su ventana probablemente vio la bandera con la invitación a viajar, pero se cuidó de hacer comentarios en público en torno a su presencia. Si bien a lo largo de este año, más de una vez, en diversas entrevistas, dijo que tenía el deseo de ir a su país, una asignatura pendiente, hay muchas dudas de si realmente concretará ese viaje, visto el contexto político de enorme polarización y su dolencia en la rodilla.

Manjón y Anchorena dijeron que no pidieron audiencia con el papa Francisco porque tienen una agenda corta en Italia, que prevé reuniones con juristas, expertos y funcionarios implicados en el tema de la reutilización social de bienes confiscados a la mafia en Roma hasta el miércoles y luego, en Nápoles. Además de Anchorena, por la Fundación Hogares de Cristo -que ya están reutilizando la casa de un narco decomisada en la villa 21-24, que ahora se usa como un centro de primera infancia y comedor-, también viajaron representantes de la Fundación Multipolar; de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; del Circolo Giuridico de Argentina; de la organización Tercer Tiempo de Rosario; de la Mesa contra la Trata de Mar del Plata; y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

