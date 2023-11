escuchar

A dos semanas del balotaje que definirá el futuro presidente y armado político en la Argentina, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta detalló a quién votará en las urnas, definió el futuro de la coalición de Juntos por el Cambio y diagnosticó a los votantes de Pro. “No veo una gran mayoría de Pro que suscriba las ideas de extrema derecha de Milei, veo algunos que lo pueden hacer por conveniencia o veo a otros que lo apoyan a Milei porque creen que es el menos malo”, dijo.

En una extensa entrevista con el diario Perfil, Rodríguez Larreta analizó la coyuntura política a 15 días del balotaje entre el Sergio Massa y el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco voy a votar”, aseguró. Así, Larreta cuestionó el acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el libertario, y consideró que el “el rol de Juntos por el Cambio es el de consolidar la oposición más grande en términos de presencia legislativa y más sólida posible”. “A Patricia, la escuché decir ‘las ideas de Milei son malas y peligrosas’; lo de Mauricio es distinto”, sostuvo.

Así, Larreta destacó que “los dos candidatos que hay en la Argentina de hoy son malos”, y reforzó: “Con más razón, eso refuerza la responsabilidad nuestra como oposición, y todo lo que tenemos que hacer es para tratar de mantener la oposición lo más grande posible. Tener la mayor cantidad de diputados y senadores en los bloques nuestros para hacer una oposición a quien gane. Insisto, los dos son malos candidatos para Argentina, podemos ver los motivos de cada uno”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta Gonzalo Colini - LA NACION

Los recientes dichos del jefe de Gobierno de la Ciudad van en sintonía con lo expuesto en conferencia de prensa el pasado 25 de octubre, luego de que el acuerdo Milei-Bullrich produjera un tembladeral en el espacio opositor y llevara a las principales referentes de la coalición a esgrimir su postura de cara a la segunda vuelta.

Tal y como ocurrió este domingo, Rodríguez Larreta evitó ofrecer su apoyo a uno de los dos aspirantes al Ejecutivo.

“No hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Porque yo no me rindo frente a la posibilidad de construir un país diferente. Siempre voy a estar en contra del kirchnerismo, que es un gran desastre para la Argentina”, afirmó, para rechazar las versiones que lo atan a Massa.

De inmediato, marcó también la misma distancia frente a Milei: “Ahora, del otro lado, Milei es un nuevo populismo, un salto al vacío. Y no creo en nada de lo que propone: no creo en la venta libre de armas, la venta de órganos, que es un desastre, no creo en la dolarización sin dólares, que nos va a dar más inflación y pobreza, no creo en la educación con vouchers, no creo en los ataques a la prensa y al Vaticano. Milei está en los bordes de la democracia, sus ideas son malas y peligrosas. Además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión: los que en el mundo construyeron en base a la agresión, fracasaron”.

En esa línea, el excandidato a presidente aclaró que sus críticas al líder de LLA no pasan por las agresiones que le dedicó el libertario, sino por sus ideas. “No puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de la trampa de elegir entre dos opciones catastróficas”, enfatizó.

Y señaló que existe una tercera alternativa: “Mantener y fortalecer Juntos por el Cambio. Para ser una oposición sólida que defienda a los argentinos ante cualquiera de los dos gobiernos que la gente elija”. Agregó que las versiones de ruptura y fractura de la coalición opositora “no suman nada”.

“Cada senador, diputado y dirigente que podamos mantener dentro de nuestra coalición es un freno más grande para cuidar a los argentinos de cualquiera de estas dos malas alternativas”, insistió. Elogió los posicionamientos de la UCR, la Coalición Cívica, de María Eugenia Vidal, de Graciela Ocaña y el peronismo republicano. No así la decisión que tomaron Macri y Bullrich.

El horizonte político de Horacio Rodríguez Larreta tras dejar la Jefatura de Gobierno

Pese a los últimos desplantes de su antiguo mentor, el expresidente Mauricio Macri, quien lo responsabilizó por el estrepitoso derrumbe electoral de Juntos por el Cambio en 2023, Horacio Rodríguez Larreta no piensa irse de Pro y apuesta a poder reinventarse políticamente con ayuda de “ideologías afines”.

Según supo LA NACION, Larreta no dará el portazo y se abroquela con los referentes de las distintas ramas internas de la UCR, con Elisa Carrió (Coalición Cívica) y con Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), entre otros integrantes del polo anti Milei del casi extinto JxC, para construir un bloque sólido de oposición.

Es más: no descarta volver a intentar una ampliación. Hay actores de JxC, como Emilio Monzó, o armadores del larretismo que tienden puentes con sectores del peronismo no kirchnerista, como Juan Schiaretti o Florencio Randazzo, para explorar una alianza.

La idea de Larreta, que volverá al llano después de 16 años a partir del 10 de diciembre y enfrentará el desafío de reinventarse sin los instrumentos del poder, es colaborar con radicales, lilitos y espacios afines a su cosmovisión para consolidar una fuerza que se plante como una voz opositora a Massa o Milei.

