El fuerte cruce entre un senador de La Libertad Avanza y Héctor Daer por el rol de la CGT en el gobierno anterior

Un momento de alta tensión se vivió este lunes en medio del debate por la Ley Bases en el plenario de comisiones del Senado cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy Ezequiel Atauche deslizó un planteo crítico hacia la Confederación General del Trabajo (CGT) por no haber tomado las mismas medidas que toman contra el gobierno de Javier Milei, durante la gestión de Alberto Fernández. Quien salió a cruzarlo fue el secretario general de la CGT Héctor Daer, quien se encontraba en el recinto en calidad de expositor.

Atauche cuestionó los índices de inflación que hubo en el gobierno anterior, y disparó contra los dos paros generales que le hicieron a La Libertad Avanza, en cinco meses: “Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces, del 53% al 211%. Y la pobreza aumentó siete puntos, cuatro veces. En ese mismo período, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué paso? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?”.

En ese sentido, se dirigió a Daer y le recriminó: “A nosotros nos hicieron uno a los cinco meses y uno a los 45 días. Quisiera saber dónde estaban”. Ante las críticas del legislador oficialista, el referente gremial, que esbozaba una risa burlona, levantó la mano y le advirtió que no aceptaría que la falte el respeto.

“¿Quisiera saber dónde estaba escondido? Me parece que es un falta de respeto. Si no, me levantó y me voy. A mi no me van a faltar el respeto”, dijo mientras acomodaba sus pertenencias. “Le puedo contestar tranquilamente: lo que tuvimos de caída en cuatro años, lo tuvimos ahora en tres meses”, le contestó a Atauche.

El legislador nacional respondió con preguntas: “¿Esta indignación selectiva les agarró ahora? Durante cuatro años no los vi indignados”. “No sé por qué habla de indignación, nadie está indignado”, aseguró Daer elevando la voz y añadió: “No se ponga nervioso senador”.

Acto seguido, justificó el accionar de la central de trabajadores: “El paro y la huelga son un ejercicio de la democracia. Cuando hay una agresión, hicimos huelgas. Mi organización hizo 45 días de protesta durante la pandemia mientras ustedes estaban en Jujuy. Seguro ni miraba la televisión. Lo que le quiero decir es que en la puja distributiva, hubo paro de un montón de actividades. Entre ellas la mía. Más de una vez”.

Debate del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado

Desde las 14 del lunes y hasta pasadas las 21, se llevó a cabo el debate en comisión del Senado sobre el proyecto de Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados hace casi dos semanas. Allí, senadores de los distintos bloques y partidos políticos marcaron sus posiciones respecto de los artículos y cuestiones que creen que deberían ser modificados, o temas que consideran necesarios que se incorporen. El debate continúa este martes.

Al igual que en las comisiones de la Cámara baja, hubo duros encuentros e intercambios de opiniones. Uno de ellos se dio también entre otro legislador oficialista y otro de los líderes gremialistas que se manifiestan en contra del Gobierno. En un momento de la tarde, el senador de LLA Francisco Paoltroni hizo uso de la palabra para formular una pregunta hacia Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y también a Héctor Daer. “Buenas tardes, señor presidente. Aprovecho, en presencia de...”, comenzó a recitar Paoltroni mientras sus colegas hablaban por lo bajo cerca suyo.

Las murmuraciones provocaron el enojo del legislador por la provincia de Formosa, quien no dudo en llamarles la atención: “¡Silencio por favor que estoy con el uso de la palabra!”. “Así me ha dicho usted en reiteradas oportunidades”, dijo para justificar su accionar y, de esa manera, apuntó a la conducta en particular de un senador. Cerró con un “buenas tardes” y prosiguió con su alocución.

