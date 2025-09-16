La Cámpora organiza una marcha a la casa de Cristina Kirchner a cien días de su detención

La Cámpora convocó para este sábado 20 de septiembre a una marcha en las inmediaciones de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumplirá cien días en prisión domiciliaria, tras la ratificación de la condena en la causa Vialidad.

Legisladores nacionales, provinciales, intendentes y exfuncionarios que integran el frente de Fuerza Patria acordaron una serie de acciones políticas en torno a la campaña “Argentina con Cristina”. Entre las iniciativas discutidas está la marcha a la casa de Fernández de Kirchner en Constitución, el lugar que eligió para el arresto.

“El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas con la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ Nacional al cumplirse además tres meses de la Plaza de la Dignidad, que convocó a cientos de miles de argentinos y argentinas a manifestarse en defensa de la principal líder opositora a Milei”, destacaron desde la Cámpora.

Entre los dirigentes presentes este martes estuvieron Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Teresa García, Vanesa Siley, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Luis D’Elía, Leopoldo Moreau, Marisa Fassi, Fernando Raitelli y Horacio Pietragalla.

Tras el mitin, se estableció que en el Día de la Lealtad peronista, el próximo 17 de octubre, y a 9 días de la elección nacional, se realizará una Caravana Nacional, denominada “Leales de corazón”. Según precisaron desde La Cámpora, la misma se llevará adelante bajo el formato de peregrinación y contará con 12 puntos de salida distintos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina.

Tras el triunfo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, la exmandataria retomó la actividad de campaña rumbo a los comicios del 26 de octubre. En primer término, recibió el viernes pasado en su domicilio a los principales candidatos a senadores nacionales de Fuerza Patria en la ciudad, Mariano Recalde y Ana Arias, junto a los aspirantes a diputados en el distrito, Itai Hagman y Lucía Campora.

Hoy por la tarde en San José 1111 los secundarios de CABA recordando la Noche de los Lápices ❤️



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

Además, la semana pasada la exmandataria recibió al exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional por Fuerza Patria, quien volvió acercarse en campaña nuevamente al kirchnerismo.

Por su parte, Jorge Taiana, primer postulante de Fuerza Patria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, visitó este lunes a Cristina Kirchner previo al discurso que brindó el presidente Javier Milei por cadena nacional, con el que presentó su proyecto de presupuesto para el año que viene.

Tras ello, la titular del PJ se volcó hoy a sus redes sociales para cuestionar en duros términos la presentación del presupuesto 2026. “¿En serio que lo peor ya pasó?”, escribió la expresidenta en alusión a una frase utilizada por el Milei en su mensaje de ayer, que duró 15 minutos y fue transmitido por cadena nacional. “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, advirtió.

“¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que [Mauricio] Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?... Es todo tan igual… Que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… Sí, el inefable [Luis] ‘Toto’ Caputo, exjefe de trading para América Latina del JP Morgan Chase…¡Bingo , hermano!“, arremetió Cristina Kirchner.

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

A ello, se le suma una nueva aparición de Cristina hoy por audio en el acto realizado en La Plata en conmemoración a La Noche de los Lápices, jornada en la que se recuerda el aniversario del secuestro de un grupo de estudiantes secundarios y jóvenes militantes secuestrado en la ciudad de La Plata y sus alrededores en 1976 durante la dictadura militar.

Bajo este contexto, un grupo de jóvenes se acercó esta tarde a las inmediaciones de la casa de la exmandataria, quien salió a saludar a la militancia al balcón y luego compartió por redes sociales imágenes de la concentración.