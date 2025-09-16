En otra aparición de campaña, Cristina Kirchner recibió a Taiana y críticó a Milei

El departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad, volvió a convertirse en la sede del peregrinaje de un candidato peronista. El lunes, visitó a la exmandataria Jorge Taiana, primer postulante de Fuerza Patria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue la segunda reunión en menos de una semana entre Cristina y un candidato del peronismo, luego de la que concretó la semana pasada con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Taiana, que tuvo una relación ambivalente con la expresidenta, la visitó ayer en el departamento del barrio de Constitución y difundió el encuentro a través de redes sociales. “Ayer la visité a Cristina y conversamos de todo, como siempre. Hoy más que nunca la unidad nos fortalece”, escribió el exministro de Defensa en su cuenta de la red social X, mensaje que acompañó con una foto de la reunión y una serie de consignas finales, entre ellas “Cristina es inocente” y “Cristina libre”.

Ayer la visité a Cristina y conversamos de todo, como siempre. Hoy más que nunca la unidad nos fortalece.#CristinaEsInocente #CristinaLibre #ArgentinaConCristina pic.twitter.com/nGRLaycMpv — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) September 16, 2025

Con la reunión con Taiana, Cristina volvió a mostrar actividad en la campaña. Hace una semana, recibió a Urtubey, que encabeza la boleta de candidatos a senadores nacionales de Fuerza Patria por Salta. El exgobernador había estado años alejado del redil kirchnerista, al que regresó en esta campaña electoral.

Taiana también tuvo momentos de distanciamiento con la expresidenta. En 2010, renunció a su cargo de canciller (Cristina transitaba el tercer año de su primer mandato presidencial) enfrentado con el por entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Se había destapado ya la trama de la “embajada paralela” en Venezuela. A Taiana lo reemplazó en la Cancillería Héctor Timerman

Taiana y Cristina, en un acto durante la campaña electoral del año 2017 DyN

Luego del alejamiento del gobierno de Cristina Kirchner en 2010, la expresidenta y Taiana retomaron el buen vínculo. Ambos compartieron la boleta de Unidad Ciudadana como candidatos a senadores en el año 2017. Cristina ganó una banca, pero su lista fue derrotada por Juntos por el Cambio (boleta que encabezaba Esteban Bullrich), lo que impidió que Taiana pudiera también ganar un escaño en la Cámara alta, a la que igualmente llegó dos años después, al reemplazar a Cristina, que había renunciado para asumir como vicepresidenta de Alberto Fernández.

En agosto de 2021, Taiana renunció a la banca de senador para asumir como ministro de Defensa, en reemplazo de Agustín Rossi, durante el gobierno del Frente de Todos. Continuó al frente de la cartera hasta el fin del mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Ay Milei… ¿En serio que lo peor ya pasó? Daaaale!



¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendo carry trade desde el 2016?...



Es todo tan… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 16, 2025

Según pudo saber LA NACION, el encuentro entre Cristina y Taiana se produjo ayer por la tarde, antes de que el presidente Javier Milei hablara por cadena nacional para presentar su proyecto de presupuesto para el año que viene. Desde su cuenta de la red social X, la expresidenta le dedicó un mensaje crítico al expresidente y le pidió que le haga caso y abandone la escuela austríaca.

Además de su encuentro con Cristina, Taiana compartió también actividades de campaña con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien lo sumó el viernes a un acto de inauguración de una escuela secundaria en el distrito de San Martín. Durante la campaña para las elecciones bonaerenses, el postulante a diputado nacional se mostró en Quilmes con la intendenta Mayra Mendoza y el diputado Máximo Kirchner, en un acto en el que el hijo de la expresidenta criticó a Kicillof, al reclamarle que destine a Quilmes los mismos fondos que vuelca a la ciudad de La Plata.

Críticas a Milei

A través de sus redes sociales, Cristina Kirchner cuestionó a Milei por la presentación del presupuesto 2026, en el que mantiene un fuerte ajuste. “¿En serio que lo peor ya pasó?”, escribió la expresidenta en alusión a una frase utilizada por el Presidente en su mensaje de ayer, que duró 15 minutos y fue transmitido por cadena nacional. “El tic tac ya puedo escucharlo desde San José 1111”, dijo la jefa del PJ.

La exvicepresidenta señaló en su cuenta deX:“¿Tanto lío para terminar diciendo lo mismo que [Mauricio] Macri en el 2018 cuando, en realidad, lo peor empezaba y tuvo que llamar al FMI para devolverle los dólares a los que estuvieron haciendocarry tradedesde el 2016?... Es todo tan igual… Que el mismo que manejaba las finanzas y el endeudamiento en el gobierno de Macri, hoy es tu Ministro de Economía… Sí, el inefable [Luis] ‘Toto’ Caputo, exjefe detradingpara América Latina del JP Morgan Chase…¡Bingo , hermano!“.